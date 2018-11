Dorin Chirtoacă îi dă replică lui Andrei Nastase

Ex primarul capitalei Dorin Chirtoacă îi dă o replică usturătoare liderului PPDA Andrei Năstase, după ce acesta l-a acuzat pe liderul liberalilor Mihai Ghimpu de furtul miliardului.

”Timpul le va pune pe toate la locul lor, oricât de tare striga astăzi cei care se considera pe val la nesfârșit. Numai ca atunci A. Nastase va răspundă si la următoarele întrebări:



1. Care este soarta creditelor neperformante de milioane de lei, luate de la BEM de numitii Topa, unul dintre care este nas de cununie, si de ce despre asta se tace?

2. Cine si cum a comis împreună cu Plahotniuc, atacul radier asupra "Victoriabank", cine si ce rol a jucat in deposedarea de acțiuni a doamnei Galina Proidisvet si cine s-a deplasat la Moscova in acest sens?

3. Cu ce era mai bun Dodon in 2015 de se mergea la braț cu el, in condițiile in care era complice ascuns pe atunci al lui Plahotniuc, developat mai târziu de PL, cu pretul propriului sacrificiu?



”Andrei, dumneata nu ai atâția ani de viată, câți ani de lupta are Mihai Ghimpu cu tot felul de regimuri!” – a conchis ex-primarul pe pagina sa pe FB.



Sursa FB