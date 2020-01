Doua cazuri de coronavirus, confirmate in Rusia

Doua persoane infectate cu coronavirus au fost confirmate pe teritoriul Federatiei Ruse, ambii cetateni din China. Despre asta a anuntat, seful sediului pentru prevenirea si raspandirea noilor infectii in Rusia, Tatiana Golikova, scrie presa rusa.

"Serviciile Rospotrebnadzor din Federatia Rusa au identificat doi pacienti cu o noua infectie cu coronavirus - in teritoriul Trans-Baikal si in regiunea Tumen. Sunt sub supraveghere stransa, izolati, primesc ajutorul necesar. Ambii sunt cetateni chinezi", a spus ea.