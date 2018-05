Două produse apicole miraculoase ce pot trata peste 50 de boli

Laptisorul de matca este o substanta lipicioasa, laptoasa, secretata de glandele mamare ale albinelor lucratoare, cu o varsta cuprinsa intre 6 si 12 zile.



Acesta contine complexul de vitamine B, A, C si E, un numar foarte mare de aminoacizi, acizi grasi esentiali, minerale, hormoni si alte substante importante pentru buna functionare a organismului, printre care se numara: acetilcolina, responsabila pentru transmiterea stimulilor nervosi ce conduc la dezvoltarea creierului si la imbunatatirea memoriei.

Acesta mai contine si globulina gamma, care stimuleaza sistemul imunitar al organismului si glandele cu secretie interna, ce ajuta la mentinerea tineretii.





Laptisorul de matca poate promova longevitatea si sanatatea generala a omului. Practic, este o realitate faptul ca laptisor de matca poate ridica nivelul de imunitate al corpului uman, prevenind astfel aparitia si dezvoltarea bolilor cronice.

Laptisorul de matca este un adevart bactericid, antibiotic si antiviral. Acesta stimuleaza sistemul vegetativ al centrului parasimpatic si imbunatateste secretia adrenalinei din glandele suprarenale, crescand rezistenta la stres. De asemenea laptisorul de matca stimuleaza regenerarea celulelor si a tesuturilor, reduce nivelul de colesterol, are un efect pozitiv asupra sistemului cardiovascular si stabilizeaza tensiunea arteriala.

Laptisorul de matca contine o substanta unica ce patrunde prin membrana glandelor suprarenale ce curata corpul de toxine, avand urmatoarele efecte:

– Extrem de eficace impotriva gripei si altor infectii virale datorate imunoglobulinei

– Regenereaza celulele pancreasului si scade nivelul de zahar din sange

– Incetineste scleroza si amelioreaza procesele climaterice din organism,

– Bun tratament impotriva dementei

– Stimuleaza procesele anaerobe si ridica nivelul de energie, crescand astfel rezistenta si forta

– Reduce nivelul grasimilor din sange, si este recomandat ca o terapie supliment in tratamentul bolilor cardiovasculare

– Normalizeaza tensiunea arteriala,

– Are un puternic efect anti-tumoral datorita componentei active (10-HAD)

– Creste nivelul imunitatii si ii ajuta pe cei care indura chimioterapia

– Accelereaza vindecarea si restaurarea osoasa dupa fracturi sau leziuni

– Ajuta la mentinerea si consolidarea radacini de par, ofera tonus pielii si intareste unghiile

– Previne aparitia infectiilor organelor sexuale feminine si masculine

– Epuizare, oboseala, anxietate, agitatie

– Insomnie si anorexie

– Astm bronsic

– Hepatita A,B si C

– Artrita, guta, arterioscleroza

– Boli renale

– Incetineste procesul de imbatranire

– Creste fluxul de sange la prostata.

Propolisul

Propolisul sau propolis este de asemenea produs de albine, fiind mereu utilizat in medicina populara iar in ultimele decenii a inceput sa fie utilizat si in medicina conventionala ca un agent terapeutic suplimentar.

Efectele Propolisului:

Propolisul actioneaza ca un bactericid, avand un efect puternic impotriva sutelor de bacterii diferite, in special gram-pozitive, cu un efect distrugator asupra Helycobacter, stalpul infamiei care provoaca ulcerul gastric si duodenal.

Acesta imbunatateste activitatea antibioticelor de sinteza si reducand posibilitatea crearii rezistentei organismului la ele. Actiunea antiinflamatorie a propolisului, suprima inflamatia. Este, de asemenea, un foarte bun antiviral tratand : Virusul herpes si ciupercile.

Propolisul inhiba cresterea si raspandirea celulelor canceroase, promovand regenerarea tesuturilor. Fiind un foarte bun antioxidant, intareste mecanismele imune, avand un bun efect analgezic, ameliorand durerea, reducand edemul, previnind dezvoltarea germenilor. Acesta purifica si protejeaza ficatul, stimuleaza circulatia sangelui si previne colapsul celulelor sanguine.

Sursa: secretele.com