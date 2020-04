Două strategii în lupta cu PANDEMIA. Propunerile unui inginer din Silicon Valley

În următorul articol „Coronavirus: The Hammer and the Dance”, arată despre cum ar putea arăta următoarele 18 luni, dacă liderii nu reacţionează la timp. Ce faci când trebuie să te confrunți cu un dușman pe care-l cunoști prea puțin și pe care nu știi cu ce arme îl poți învinge: pornești la atac sau te ascunzi și încerci să câștigi timp pentru a-i descoperi slăbiciunea și a-ți construi o strategie?

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 5 Aprilie 2020, ora: 06:56

Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 5 APRILIE 2020; azi are loc prima intalnire in conjunctie intre Marele Benefic Jupiter si Marele Transformator Pluto, ambii aflati in zodia seriosului Capricorn. Cei doi se vor mai intalni in acest an pe 30 iunie, cand vor fi ambii in stationare retrograda,...