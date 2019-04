Dr. Florin Ioan Bălănică: reguli ca să nu ne îngrăşăm de Paşte şi 1 Mai

Aşadar, mâncăm puţin, nu combinăm sursele de proteine animale, alegem alcoolul şi dulciurile la gustare, iar dacă am ţinut Post, facem uşor trecerea către alimentaţia bogată în ouă, carne şi lactate. La micul dejun, putem opta pentru o felie, două de cozonac cu iaurt degresat sau pentru salata de boeuf cu maioneză de muştar fără zahăr sau pentru o felie de drob cu verdeţuri. La gustare, putem mânca un măr verde sau un iaurt degresat. La prânz, nu putem delecta cu o ciorbă de miel fără ulei şi puţină friptură la cuptor. La gustarea a doua, putem consuma un pahar cu vin, iar seara, ideal ar fi să ne rezumăm la puţin peşte cu salată. Iar dacă am scăpat fără kilograme în plus de Paşte, trebuie să fim la fel de cumpătaţi de 1 Mai, când cel mai mare pericol îl reprezintă combinaţia de mici cu cartofi prăjiţi şi bere.

Este adevărat că este şi perioada salatelor, însă acestea pălesc în umbra preparatelor hipercalorice, consumate deseori în combinaţii mai mult decât nereuşite – a se citi nerecomandate. Ca în fiecare an, nutriţioniştii atrag atenţia tuturor celor care nu vor să pună rapid câteva kilograme în plus asupra regulilor după care ar trebui să cumpere alimentele şi să le gătească pentru Sărbători.

