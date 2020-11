Draga Olteanu Matei a murit în spital. Era internată la terapie intensivă

În 2014, i-a fost înmânat de către principesa Margareta, Ordinul ″Coroana României″⁣ în grad de Ofiţer, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Holul de Onoare al Castelului Peleş din Sinaia. În acelaşi an, soţul său, dr. Ion Matei, care i-a fost alături 44 de ani, a murit.

Începând din data de 29 octombrie 2011, Draga Olteanu Matei are o stea pe Aleea Celebrităţilor din Piaţa Timpului din Bucureşti. Prezentă la eveniment, îndrăgita actriţă a declarat: “După Dumnezeu, vă mulţumesc tuturor, cei care aţi venit aici şi cei care nu sunt aici, pentru că datorită dumneavoastră eu am fost actriţă, m-am străduit din toată inima să vă bucur şi să vă susţin starea de bine”.

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică ″I.L. Caragiale″⁣ în 1956. În septembrie, acelaşi an, a debutat în piesa ″⁣Ziariştii″⁣ de Alexandru Mirodan, potrivit www.cinemagia.ro. În perioada 1957-1990, a jucat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti.

