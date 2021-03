Drojdia de bere: beneficii neaşteptate pentru frumuseţe

Dacă vrei un ten luminos, unghii puternice şi un păr strălucitor drojdia de bere ar putea deveni noul tău aliat. Se numără printre cele mai vechi secrete de frumuseţe ale femeilor şi are nenumărate propietăţi terapeutice (întăreşte sistemul nervos, creşte rezistenţa organismului la infecţii şi la oboseală sau remediază echilibrul florei intestinale).

Drojdia de bere, cea mai bună sursă de amino acizi, vitamine şi minerale. Cel mai adesea folosim drojdia de bere pentru aluat şi prăjituri şi nu acordăm suficientă atenţie beneficiilor extraordinare şi cantităţii mari de vitamine şi minerale pe care o conţine.

De fapt, drojdia de bere este o ciupercă de dimensiuni microscopice, Saccharomyces cerevisiae, care conţine 17 vitamine: tot complexul B, vitaminele D, H, E, 16 aminoacizi, 14 săruri minerale şi aproape 50% proteine. În compoziţia ei mai regăsim acid folic, potasiu, crom, magneziu, calciu, fosfor, seleniu, 0% grăsime, sodiu sau carbohidraţi.

Există două tipuri de drojdie de bere: drojdie de bere activă sau vie, care este cel mai des folosită şi drojdia de bere inactivă, care îşi păstreaza calităţile nutritive, dar nu mai are probiotioce. Drojdia inactivă se găseşte sub formă de fulgi sau pudră şi poate fi introdusă în alimentaţie sub formă de comprimate.

Cantitatea impresionantă de vitamine şi minerale pe care le conţine, cele mai important fiind complexul e B-uri şi majoritatea aminoacizilor esenţiali, recomandă drodjia de bere în tratarea anumitor afecţiuni ale pielii şi părului, printre care acnee, riduri sau căderea părului. Drojdia de bere a devenit un ingredient din ce în ce mai popular în industria cosmetică.

Beneficiile drojdiei de bere pentru frumuseţe

Proteinele din drojdia de bere se găsesc în anumite produse de îngrijire a tenului datorită propietăţilor hidratante, emoliente şi cicatrizante.

1. Vindecă răni: potrivit studiilor, extractul de drojdie poate estompa cicatricele.

2. Îmbunătăţeşte aspectul tenului: Drojdia de bere acţionează împotriva acneei, datorită faptului că vitaminele B2 şi B6 reglează producţia de sebum. Aplicarea unei măşti cu drojdie de bere şi miere de albine ajută la calmarea tenului.

3. Curăţă tenul: Drojdia de bere poate fi folosită ca ingredient pentru prepararea cremelor şi a măştilor cosmetice. Se folosesc o dată pe săptămână, deoarece curăţă în profunzime, ajută la repararea ţesuturilor şi la oxigenarea celulelor epidermei. Tenul devine mai bine hidratat şi mai luminos.

4. Îndepărtează pistruii şi petele solare. O mască dintr-o linguriţă de drojdie de bere şi apă oxigenată este ajutor în cazul unor astfel de probleme.

5. Atenuează ridurile. Drojdia este de ajutor în producerea colagenului şi ajută pielea să fie mai elastică. Drojdia conţine acid nucleic, care au capacitatea de a lupta împotriva primelor semne ale îmbătrânirii premature.

6. Menţine tinereţea mâinilor. În amestec cu laptele hidratant, drojdia de bere uscată este un remediu excelent pentru menţinerea sănătăţii şi a tinereţii pielii mâinilor.

7. Stopează căderea părului. Drojdia de bere creşte producţia de keratină şi ajută la regenerarea părului (complexul de vitamine B este indispensabil creşterii lui!). Măştile pe bază de drojdie de bere refac sănătatea scalpului şi întăresc rădăcina firului de păr.

8. Redă vitalitatea părului uscat – drojdia de bere este folosită în multe produse datorită propietăţilor hidratante. Proteinele din drojdie reduc aspectul deteriorat şi electrizat al părului.

csid.ro