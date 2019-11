Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Caz șocant la Orhei. O fetiță de 10 ani, din clasa a patra, a fost violată de un coleg de școală, care are doar 14 ani. Incidentul a avut loc săptămâna trecută într-o localitate din raionul Orhei.

Dragoș Tudorache, europarlamentar PLUS și raportorul pentru Republica Moldova al Parlamentului Europan, a scris pe Facebook un mesaj favorabil guvernului socialist de la Chișinău, fapt criticat dur de comentatorii acestei postări.

La 77 de ani, Ștefan Câlția invită publicul, prin cele peste 20 de lucrări (unele depășind 5 sau chiar 12m), pictură și desen din perioada 1970-2019, la o expoziție sub formă de labirint - o călătorie în patru capitole însoțite de simbolul UROBORUS, șarpele care...

Lucia Josanu, profesoară, gr. did. I, LT „M. Sadoveanu”, Chişinău

Anul 1940, an de restrişte pentru trăitorii dintre Prut şi Nistru, a lăsat o rană adâncă în inima scriitorului. Scrie ceva mai târziu de la acea zi fatală pentru destinul Basarabiei plin de durere:

Vorbind despre dorinţa lui Sadoveanu de a se identifica, „cât mai profund sufleteşte cu fiecare dintre meleagurile cutreierate, spre a fi – cum şi-a dorit – reprezentantul literar al întregii naţiuni” (I. Oprişan), se evidenţiază atenţia cu totul deosebită pe care avea s-o acorde prozatorul ţinutului înrobit dintre Prut şi Nistru, „trup din trupul Moldovei sale dragi”. Cine citeşte cu atenţie şi înţelegere „Nunta domniţei Rucsandra” îşi poate da foarte bine seama de acest lucru, ca, de altfel, şi din citirea volumelor „Şoimii”, „Neamul Şoimăreştilor” sau „Fraţii Jderi”, operă despre care V. Beşleagă afirmă că e „o epopee a moldovenilor”, aflăm aproape tot ce se poate afla despre vitejia şi cuminţenia noastră. Iată şi o frază, care, pe măsură ce o parcurgem, se transformă miraculos într-o oglindă în care ne reflectăm: „În fiecare dimineaţă, acest popor a mulţămit Domnului Dumnezeu nu atât pentru pâine şi sare, căci asta are cu îmbelşugare, cât pentru viaţă, care-i ca floarea din râpa Nistrului: o arde vântul stepei”. De fapt, neamul nostru, ca neam integru prin sângele, limba, istoria şi spiritualitatea sa, l-a născut pe Sadoveanu pentru a face indiscutabilă afirmaţia cronicărească „nasc şi la Moldova oameni”.

În discursul rostit la banchetul din 6 februarie 1939 („Însemnări ieşene”, IV, vol. X), Sadoveanu mărturiseşte dorinţa lui de a cunoaşte nemijlocit întreaga realitate etnică naţională, sub pretextul unor escapade cinegetice: „Mai cu seamă după război am întrebuinţat această falsă vânătoare şi acest fals pescuit, ca să cunosc cum vorbesc fraţii mei de pretutindeni”.

Totuşi, care a fost locul Basarabiei în inima lui Sadoveanu? Volumul „Drumuri basarabene” a fost scris, probabil, la sfârşitul anului 1919 şi începutul anului1920, apărut după peregrinările scriitorului prin Basarabia. I. Oprişan, cel care a îngrijit reeditarea volumului şi i-a scris prefaţa, consideră că Sadoveanu „a intrat în contact cu promotorii redeşteptării naţionale de peste Prut abia după 1916”, referindu-se la întâlnirea acestuia cu Simeon Murafa, despre care avea să scrie: „...Am stat mult, sfătuind în noaptea aceea de frăţie; am deschis cărţile cronicarilor şi am chemat între noi, cu ochii înlăcrimaţi, trecutul frumoasei şi nefericitei noastre Moldove”.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)