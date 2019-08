Ducesa Meghan de Sussex scrie o carte pentru copii, inspirată şi de câinii săi pe care i-a salvat de la abandon, iar încasările obţinute din vânzarea volumului vor fi donate unor organizaţii caritabile, potrivit contactmusic.net, citat de Mediafax.



"Planurile sunt într-o fază incipientă şi nu vor fi deocamdată anunţate oficial", a declarat o sursă pentru publicaţia britanică The Sun.

"Iubeşte animalele şi câinii pe care i-a salvat de la abandon şi, cel mai probabil, aceştia vor fi o sursă de inspiraţie pentru poveste", a mai spus sursa.

Meghan şi soţul ei, prinţul Harry, au doi câini, unul pe care ducesa l-a adoptat pe când era celibatară, beagle-ul Guy, un labrador negru numit Oz.

Dacă Meghan va scrie această carte, va călca pe urmele lui Sarah Ferguson, fosta soţie a prinţului Andrew, unchiul prinţului Harry. Aceasta a scris mai multe cărţi, inclusiv seriile "Budgie the Little Helicopter", "Little Red" şi "Helping Hands".

Iar, în 1980, socrul lui Meghan, prinţul moştenitor Charles, a scris "The Old Man of Lochnagar", volum însoţit de ilustraţii semnate de Sir Hugh Casson.

Fosta actriţă americană Meghan Markle, în vârstă de 37 de ani, este căsătorită cu prinţul Harry, în vârstă de 34 de ani, al şaselea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, din mai 2018. Archie Harrison Mountbatten-Windsor, primul copil al ducilor de Sussex, s-a născut pe 6 mai. Cel de-al optulea strănepot al reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii este al şaptelea în ordinea succesiunii la tron.

