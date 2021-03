Dumitru Pulbere: viitorul Avocat al Poporului?

În Parlament a fost înregistrat oficial proiectul hotărârii privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului. Potrivit surselor din Parlament, aceasta comisie ar urma sa-l aleaga in funcția de Avocat al Poporului pe Dumitru Pulbere, un apropiat a lui Igor Dodon, actual membru al Consiliul Superior al Procurorilor.

Din componența Comisiei ar urma să facă parte 7 parlamentari, membri ai Comisiei juridice, numiri și imunități, dar și Comisiei drepturile omului și relații interetnice.: Vasile Bolea (PSRM), Eugen Nichiforciuc (deputat neafiliat), Denis Ulanov (Partidul „Șor”), Dinu Plîngău (Platforma DA), Doina Gherman (PAS), Nicolae Pascaru (PSRM), Igor Vremea (PDM).

Potrivit unie investigații făcute de Ziarul de Gardă, Dumitru Pulbere are un CASTEL care valorează pe piaţa imobiliară aproximativ 1 mil. USD.

„Temelia” ei a fost pusă cu cei 400 mii de lei acordaţi de Guvernul Tarlev în 2002, din fondul de rezervă al Executivului, pentru ca Pulbere să-şi cumpere o locuinţă. Pe lângă terenurile cumpărate de la primărie, ex-judecătorul constituţional se pare că şi-a construit „conacul” şi pe un teren ocupat ilegal, aflat în proprietatea mun. Chişinău.



Igor Dodon și Dumitru Pulbere, sediul PSRM



Potrivit informaţiilor cadastrale, Pulbere a intrat în posesia terenului pe care şi-a construit casa în vara anului 2002, la un an şi jumătate după ce a devenit judecător la CC. Terenul, cu o suprafaţă de 550 m.p., a fost cumpărat de Pulbere de la primărie. În acea perioadă a şi început construcţia casei, finalizată oficial în 2008, fapt confirmat de procesul-verbal de recepţie finală, semnat la 28 noiembrie, acelaşi an. Imobilul este înregistrat pe numele soţilor Pulbere, Dumitru şi Alexandra, şi are suprafaţa oficială de 204,9 m.p.



„Conacul” de 1 mil. USD și 488 m.p., acaparaţi ilegal?

În 2003, familia Pulbere a mai obţinut de la Primărie un teren, lângă cel cumpărat anterior, cu o suprafaţă de 317 m.p. Conform unor surse, familia a cumpărat terenul la preţ normativ, achitându-l în rate, în anii 2003-2008.

Conform datelor de la „Cadastru”, casa în care locuieşte familia Pulbere are apeduct permanent, canalizare centrală, gaz, pereţii sunt din piatră de calcar, iar acoperişul – din olane. În 2005, imobilul era estimat de experţii cadastrali la 4,15 mil. de lei, iar terenul pe care este amplasat, la 450 mii de lei.

Experţii cu care am discutat susţin că valoarea actuală a casei este de 2-3 ori mai mare decât cea estimată în 2005 de cei de la „Cadastru”. În urma unor calcule simple, se constată că fostul preşedinte al CC deţine un „conac” a cărui valoare de piaţă poate atinge 1 mil. USD (aproximativ 12 mil. lei), dacă ar fi să estimăm valoarea casei şi a terenului.

Potrivit ZdG caza e construită şi pe un teren acaparat ilegal de fostul judecător constituţional. În prezent, reprezentanţii Inspecţiei de Stat în Construcţii examinează un aviz adresat de Primăria Chişinău, prin care se solicită pedepsirea fostului preşedinte al CC pentru ocuparea ilegală a unui teren municipal.

Astfel, s-a stabilit că fostul preşedinte al CC, „fără a efectua coordonările respective cu serviciile abilitate, în lipsa deciziei CMC privind atribuirea terenurilor, a ocupat ilegal un lot de pământ proprietate municipală cu o suprafaţă de circa 488 m.p. Terenul în cauză este îngrădit cu gard capital, instalat neautorizat, şi parţial pavat cu dale de beton. Pe teren sunt edificate samavolnic construcţii capitale şi accesorii. Se impune achitarea prejudiciilor materiale pentru ocuparea ilegală a terenurilor, demolarea construcţiilor edificate neautorizat şi tragerea la răspundere a contravenientului”, se spune în înştiinţare.





Demis de la șefia CCM pentru încălcarea principiului colegialităţii

Amintim că 28 septembrie 2011 Curtea Constituţională l-a demis pe Dumitru Pulbere cu majoritatea de voturi, la inițiativa judecătorului Victor Puşcaş din funcția de Președinte al Curții Constituționale.

Victor Pușcaș declara la acea vreme „Declaraţiile pe care le-a făcut Dumitru Pulbere sunt incompatibile cu statutul de preşedinte şi judecător, de aceea consider că trebuie să-şi dea demisia. Nu totul se discută în public...”, a declarat Victor Puşcaş. Judecătorul ne-a dat de înţeles că, de fapt, demisia este necesară şi din cauza mai multor păcate ale preşedintelui CC. „Dumitru Pulbere are mai multe păcate, printre care încălcarea principiului colegialităţii, neexpedierea opiniilor separate, care sunt parte componentă a hotărârilor CC, pentru publicarea în „Monitorul Oficial” sau divulgarea discuţiilor din camera de deliberări. Mai sunt şi altele”.



In 2019 Dumitru Pulbere urma a fi numiți în funcțiile de judecător la Curtea Constituțională din partea Parlamentului.

Amintim că Dumitru Pulbere a fost unul dintre cei doi candidați la funcția de judecător la Curtea Constituțională (CC), care urma să fie desemnat de Parlament. Așa cel puțin reieșea dintr-un proiect de hotărâre înregistrat de trei deputați din coaliția majoritară la acea vreme PSRM-ACUM.





Deși documentul nu a fost aprobat de majoritatea deputaților, au pus la îndoială faptul dacă Dumitru Pulbere mai poate ocupa acest fotoliu.

Comisia urmează să adopte Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului, după care, în termen de 30 de zile, va prezenta Parlamentului candidaturile la funcția de Avocat al Poporului. Proiectul privind crearea comisiei urmează a fi adoptat în plenul Parlamentului.

Amintim că Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, s-a stins din viață la 6 ianuarie, după ce a pierdut lupta cu COVID-19.

timpul.md