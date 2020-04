După opt-nouă ani, partidele de la guvernare se consumă / Începe numărătoarea inversă pentru PSRM?

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Testarea națională în învățământul primar și examenele de absolvire a gimnaziului vor fi anulate în acest an. Decizia a fost luată în contextul situației epidemiologice din țară, a anunțat ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov...

Iata horoscopul zilei de azi JOI 16 APRILIE 2020 ; numele jocului astazi este libertatea. Luna cea emotionala se intalneste cu asumatul Marte in independentul Varsator, oferindu-ne ocazia sa marsam dupa sunetul propriilor batai in propriile tobe. Tu esti creatorul vietii tale si azi iti...

Măsurile de distanțare socială ar putea fi necesare până în anul 2022, au stabilit oamenii de știință, care sunt de părere că există posibilitatea ca noul coronavirus să apară și în anii următori, titrează, miercuri, The Guardian.

P.S. Vreau multe sa spun despre obediența față de putere și neprofesionalismul de la TV M1, dar în altă postare. Doar atât – conducerea confundă două categorii distincte „televiziunea puterii” vs „televiziunea publică”, în favoarea impardonabilă a primei. Dar, si aici conducerea a fost aleasă după criteriul obedienței nu a meritocrației.

Or, în toamnă trebuie să numărăm bobocii… altfel, și sănătoși…

Nu știu de ce tergiversează opoziția noastră, care este atât de marginalizată de actuala putere PSRM –PDM! Ar trebui de cerut imperativ revizuirea organigramei Guvernului Republicii Moldova. Ministerul Sănătăți trebuie să devină o entitate de sine stătătoare în Guvern. La București, Orban, bunăoară, nu a comasat cele două ministere (ministerul Sănătății vs Muncii și protecție sociale). Se vedem și cine sunt deținătorii portofoliului de ministru al Sănătății. Canada - ministrul Sănătăţi, Patty Hajdu –doctor. Livier Véran, ministrul francez al Sănătăţii, este medic neurolog. Nelu Tătaru, ministrul român al Sănătăţii, medic chirurg etc. Nu vreau sa fac, aici, studiu de caz.

Despre moralitatea guvernanților, nu mai vreau să scriu. Asta ar însemna să scriu despre nimeni. În schimb, continui să promovez ideea despre „mitul managerilor”, cărora li se încredințează portofolii ministeriale. Criza provocată de COVID-19 vine să demonstreze, o dată în plus, impertinența și obediența demnitarilor care „se trezesc” în fotolii pe care nu le merită și mai mult, le solicită să gestioneze cu persoane care le sunt cu multe capete superioare.

