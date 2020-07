DW, despre „reanexarea“ Bazilicii Sfânta Sofia: Se iţeşte spectrul unui război distrugător

Iar restul Europei? Ştie ce limbaj înţeleg tiranii, dar, ca de obicei, se dă ghiocel. A ignorat decenii la rând reislamizarea Turciei. Continuă acum să-i livreze arme, refuză s-o sancţioneze şi se ascunde cu succes în propria ei nevolnicie şi poltronerie. Sfânta Sofia nu e, pentru vest, un capăt de drum. Noi şi piperate note de plată nu vor întârzia să i se prezinte.

La reanexarea şi reumilirea ctitoriei lui Iustinian, petrecută sub Erdogan, la o jumătate de mileniu după prima ei convertire în moschee, Muntele Templului din capitala regilor evrei, continuă să bântuie subconştientul unora din actorii politici. Fapt până la un punct firesc. În fond, Cortul Întâlnirii şi Templul construit în baza descrierii lui biblice au constituit arhetipul tuturor bisericilor şi moscheilor.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Luna august, una dintre cele mai aglomerate în ceea ce priveşte organizarea petrecerilor grandioase şi a nunţilor, va arăta diferit în acest an.

Horoscop 25 Iulie 2020, ora: 08:12

Luna s-a mutat in Balanta si are multe de zis. Incearca sa pastrezi conversatia politicoasa, rafinata, civilizata. Chiron, Mercur si Marte abia asteapta sa arunce putin lucrurile in aer. Dar ai tot ce-ti trebuie pentru a aplana conflictele. Sextilul cu Soarele este tot ce aveai nevoie...