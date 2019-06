Todd Phillips a anuntat ca lung-metrajul "Joker" va fi interzis copiilor sub 16 ani. Regizorul a confirmat informatia pe Instagram, unde a publicat o noua fotografie infioratoare a lui Joaquin Phoenix in rolul controversat.

"Va fi evaluat R", a raspuns Phillips unui fan curios, care a vrut sa stie ce fel de restrictii de audienta va avea pelicula. "Am fost intrebat des acest lucru. Credeam ca oamenii stiau deja, imi pare rau ca abia acum confirm", a scris regizorul.

Potrivit specialistilor de la Conssequence of Sound, studiourile inca mai au timp sa se razgandeasca si sa ii ceara lui Phillips o versiune cenzurata. Daca regizorul isi va duce la bun sfarsit planul insa, "Joker" va fi primul film live-action din seria "Batman" interzis copiilor.

Singurul proiect din franciza care a mai primit in trecut un astfel de rating restrictiv a fost animatia "Batman 2016: The Killing Joke".

Luand in considerare afirmatiile regizorului Todd Phillips, jurnalistii de specialitate de peste ocean au inceput sa se intrebe in ce masura va influenta estetica din "Joker" urmatorul film "Batman", care il are in rolul principal pe Robert Pattinson.

Ei cred ca Phillips ridica miza pentru Matthew Reeves, care va coordona proiectul centrat asupra Cavalerului Negru si sunt curiosi daca nu cumva si urmatorul film DC va avea aceeasi nota realista si intunecata.

