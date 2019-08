E oficial, specialiştii au stabilit: aceasta e cea mai periculoasă mâncare pentru inima ta

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Medicul mexican este de parere ca de vina este conceptia despre viata a oamenilor. Ei se concentreaza mai mult asupra confortului. "Oamenii mananca prea mult in fiecare zi, se uita multe ore la televizor, petrec doua ore in fata calculatorului si fac mai putin de 10 minute de activitate fizica", a descris el stilul de viata al mexicanilor.

"Aceasta este o combinatie de hrana prajita, mancare nesanatoasa si bauturi racoritoare", spune doctorul despre pericolul cumulat pe care mancarea mexicana il reprezinta. In Mexic, obezitatea afecteaza 73% dintre femei, 69% dintre barbati si 35% dintre adolescenti.

Mancarea mexicana este cea mai periculoasa pentru inima, spune un renumit cardiolog din Mexic, Enrique C. Morales Villegas. El afirma ca mancarea din tara sa este chiar mai periculoasa decat cea de tip fast-food, scrie ziare.com, care citeaza news.com.au.

Chiar daca unele feluri de mancare sunt foarte apetisante, ele trebuie evitate cu orice pret, deoarece iti pun inima in pericol mai mult decat orice alta hrana.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)