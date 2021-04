E timpul pantofilor - alege-i corect!

Cum să cumperi pantofii ca ei sa nu devină o problemă spinoasă...







Cumpăraţi cu atenţie



- achiziţionaţi articole de încălţăminte numai din magazine specializate, unde se eliberează documente care confirmă efectuarea cumpărăturii cu indicarea datei cumpărării, denumirii agentului economic, denumirii produsului şi costul lui (bonul de casă sau alt document);

- acordaţi o atenţie deosebită la achiziţionarea articolelor de încălţăminte sport care poartă numele unor mărci consacrate, dar al căror preţ este exagerat de mic în raport cu preţul real al unor astfel de produse - există riscul ca acestea să fie contrafăcute;

- examinaţi cu atenţie încălţămintea şi probaţi ambele articole de încălţăminte ale perechii alese înainte de a lua o decizie.

Categorii de încălţăminte



ZILNICĂ - se poartă în stradă sau în încăpere.

DE GALĂ - se poartă pe o durată mică de timp, la diferite momente festive, care corespunde tendinţelor modei.

CASNICĂ ŞI DE DRUM - e destinată purtării în casă şi purtării de scurtă durată în drum. PENTRU ODIHNA ACTIVĂ - pentru plimbări, odihnă şi exerciţii de educaţie fizică.

Partea de sus a încălţămintei poate fi confecţionată din piele naturală, artificială sau sintetică, din ţesături, precum şi din combinaţii ale materialelor nominalizate. Talpa poate fi din: piele naturală sau artificială, cauciuc, plastic, polivinilclorid, elastomer termoplastic, poliuretan, lemn şi pâslă. Simbolurile întâlnite pe încălţăminte vorbesc despre materialele folosite la fabricarea ei şi au următoarea semnificaţie: - piele naturală; - piele artificială sau sintetică; - material textil. Respectiv, simbolul care este indicat primul pe încălţăminte (de sus în jos sau de la stânga la dreapta) indică materialul din care este confecţionată partea de sus, al doilea - materialul din care se confecţionează căptuşeala şi al treilea - materialul din care se confecţionează talpa. În funcţie de destinaţia încălţămintei şi materialul din care e confecţionată talpa ei, termenul de garanţie corespunzător e calculat din data vânzării prin reţeaua de comerţ cu amănuntul şi constituie 30 de zile de la data vânzării acestora.

Reguli bine de respectat



• Alegerea corectă a încălţămintei după mărimea piciorului (piciorul nu trebuie să stea strâns în încălţăminte).

• La plasarea încălţămintei pe o suprafaţă orizontală tocul trebuie să se sprijine pe ea cu întreaga suprafaţă de mers, ceea ce vorbeşte despre amplasarea corectă a acestuia în corespundere cu înălţimea ridicării călcâiului la încălţăminte.

• La probarea încălţămintei piciorul nu trebuie să simtă disconfort.

• Tocul încălţămintei trebuie să fie rezistent.

• La mers piciorul nu trebuie să se întoarcă într-o parte sau să alunece (în special la încălţămintea uşoară de vară - sandale).

Încălţămintea e supusă mereu influenţei apei, prafului, uzurii şi mirosului eliminat de picioare, de aceea, necesită o îngrijire corespunzătoare, care îmbunătăţeşte aspectul ei exterior, creşte gradul de confort şi termenul de utilizare.

Alegerea încălţămintei pentru copii



Încălţămintea pentru copii trebuie să corespundă unor cerinţe care reies din particularităţile anatomo-fiziologice ale organismului copiilor şi, înainte de toate, ale piciorului lor. Lungimea tălpii încălţămintei pentru copii întotdeauna trebuie să fie mai mare decât lungimea tălpii piciorului, deoarece în partea de vârf din faţa degetelor (în bot) trebuie să existe un spaţiu aproximativ de 10 milimetri, în legătură cu: a) alungirea tălpii piciorului concomitent cu creşterea naturală a piciorului copilului; b) alungirea piciorului în timpul mersului şi sub acţiunea presiunilor datorită greutăţii corpului. Dacă în încălţăminte nu va exista un spaţiu, la alungirea tălpii piciorului degetele se vor încovoia, ceea ce poate cauza modificarea patologică a formei piciorului. Folosirea încălţămintei foarte mici, îndeosebi a celei sportive şi a celei împletite, destinată pentru folosirea zilnică pe suprafeţe tari (asfalt, beton etc.) poate fi cauza apariţiei unui picior plat. Tocul la încălţămintea pentru copii este obligatoriu, deoarece el artificial ridică bolta piciorului, apărând talpa piciorului de lovituri şi mărind rezistenţa încălţămintei la uzură. Lipsa tocului se admite doar la încălţămintea pentru copiii de până la un an. Înălţimea tocului la încălţămintea pentru copiii de vârstă preşcolară (1-7 ani) trebuie să fie de 5-10 mm; pentru şcolari de 8-12 ani nu mai mult de 20 mm; pentru cei de 13-17 ani - până la 30 mm pentru băieţi, respectiv, până la 40 mm pentru fete.

O importanţă mare o are şi ştaiful (partea din spate) încălţămintei, care menţine forma călcâiului şi a tălpii la mers şi preîntâmpină deformarea lor. Un ştaif rezistent nu permite alunecarea piciorului, ceea ce previne apariţia piciorului plat. De aceea, purtarea încălţămintei fără un ştaif rezistent se admite doar pentru copiii mai mari de 11 ani.

Încălţămintea pentru copii trebuie să fie dotată cu fixaţii (şireturi, cureluşe, fermoare etc.) comode şi sigure care să nu incomodeze mişcările. Încălţămintea deschisă şi fără fixaţii nu se admite pentru preşcolari, deoarece ea oboseşte muşchii şi dereglează circulaţia sangvină.

Dacă v-aţi confruntat cu produse sau servicii necorespunzătoare, sesizaţi Inspectoratul (mun. Chişinău, str. E. Coca 28, bloc. III, bir.12, fax: 21.85.22), iar în situaţia în care aveţi nevoie de o consultaţie, linia telefonică directă a consumatorilor vă stă la dispoziţie - 74-14-64.