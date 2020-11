Echipa de fotbal a România s-a calificată la Campionatul European de tineret

Jucătorii naţionalei Under 21 a României, care au obţinut, marţi, calificarea la Campionatul European de tineret, au întrerupt conferinţa de presă de după meci şi şi-au arătat bucuria în faţa selecţionerului Adrian Mutu şi a directorului tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, transmite News.ro.

18 Noiembrie 2020

