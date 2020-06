Economiile Spaniei şi Italiei vor fi printre cele mai afectate de pandemia COVID-19

Coface este unul dintre liderii din domeniul asigurărilor de credit şi de servicii complementare precum Factoring, Colectare de creanţe, Asigurări Single Risk, Bonding şi Informaţii de afaceri. Coface a fost înfiinţată în urmă cu 70 de ani, are 50.000 de clienţi în întreaga lume, iar în 2019 a avut aproximativ 4.250 de angajaţi şi a înregistrat o cifră de afaceri de 1,5 miliarde de euro.

Pentru 2021, Coface estimează că Spania şi Italia vor înregistra creşteri de 10,2% şi, respectiv 8,9%, economiile acestor ţări fiind cu 3,9% şi 5,9% sub nivelurile din 2019.

Grecia a fost, mult timp, o piață mică, dar extrem de sigură pentru gigantul rus Gazprom. În fiecare an, rușii livrau pe piața elenă, prin conducta Transbalkan, între 2,5 și 3,5 miliarde de metri cubi de gaz, cam o treime din consumul anual al României:

Horoscop 25 Iunie 2020, ora: 07:19

Venus, aflata pana acum in miscare retrograda in Gemeni, isi incepe stationarea retrograda. Viata poate reveni la normal. Romantism, shopping, placeri de toate felurile. Totul este pregatit si te asteapta pe tine sa reintri in ritmul normal de viata. Nu te astepta, insa, la schimbari peste...