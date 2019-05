Editarea genetică ar putea fi folosită pentru a produce mai multă hrană în viitorul apropiat

Editarea genetică nu este la fel precum organismele modificate genetic (OMG) De fapt, între editarea genelor şi modificarea acestora există diferenţe fundamentale. În cazul organismelor modificate genetic, procesul presupune amestecarea şi inserarea unor gene de la mai multe organisme. Când vorbim despre editarea genetică, această procedură implică modificări ale codului genetic care ar putea avea loc pe cale naturală de-a lungul timpului. Distincţia dintre cele două metode este foarte clară, tocmai din acest motiv, U.S. Departement of Agriculture a anunţat că nu va supune organismele editate genetic unor reglementări suplimentare, aşa cum face în cazul organismelor modificate genetic.

