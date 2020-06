El este omul care a speriat Armata Roșie

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Luna în care vara este intensă și plină de promisiuni, în care visăm mai mult ca oricând la dragoste și la libertate. Astrele ne pregătesc un adevărat spectacol celest, în care fiecare zodie are locul său bine stabilit și îi sunt hărăzite lucruri...

Orhideea este o floare deosebita, placuta si rafinata. Totusi, este destul de pretentioasa si are nevoie de cateva trucuri pentru a rezista cat mai bine. Orhideea se uda intotdeauna la inceputul zilei, astfel incat sa se usuce pana noaptea. Frecventa corespunzatoare a udarii va depinde...

Data de 22 iunie reprezintă o zi de sărbătoare pentru credincioși. Această zi este marcată cu cruce neagră în calendar, fiind rememorați mai mulți sfinți importanți. În fiecare an, credincioșii de pretitudeni îi sărbătoresc cu rugăciune pe Sfinții Zinon şi Zinas, pe Sfântul...

Dupa o saptamana cu multe evenimente astrale, incepem alta la fel de puternica. Luna se afla inca in Rac si te poti simti sensibil si vulnerabil. Este timpul sa te conectezi cu sinele tau interior, cu nevoile sufletului tau pe care, probabil, le-ai dat uitarii din diverse motive. Pe masura...

Turcia se grăbește să repună pe picioare turismul care asigură într-un an bun 12% din Produsul Intern Brut.

Partidul Socialist Japonez a avut relații strânse și a primit sprijin din partea Chinei comuniste, iar majoritatea membrilor săi au susținut marxismul. Inițiativa acestui partid a fost apropierea Japoniei de China și instituirea unui regim politic similar - o Japonie comunistă sub...

Simo Häyhä, cunoscut drept și “Moartea Albă” a fost un luptător Finlandez din timpul războiului Fino-Sovietic din 1939-1940, Simo este recunoscut drept unul dintre cei mai iscusiți trăgători din istorie, având confirmate 505 victime din rândul Armatei Sovietice, plus încă alte 300 de victime neconfirmate. Ca trăgător de elită, Häyhä a folosit celebra pușcă Mosin-Nagant, M-28. Un lucru interesant este faptul că acesta nu folosea lunetă pentru a trage.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)