Elena Udrea: m-am întors în România

Elena Udrea anunţă că a revenit în România, precizând că a renunţat de bunăvoie la statutul de refugiat în Costa Rica şi că a luat această decizie imediat după ce a fost eliberată, în luna decembrie. Udrea spune că a intrat luni dimineaţă în ţară, prin Vama Giurgiu.





„Da, m-am întors în România. Am renunţat de bunăvoie la statutul de refugiat în Costa Rica. Decizia am luat-o imediat după ce am fost eliberată în decembrie, dar au fost cauze obiective pantru care s-a întâmplat abia acum: finalizarea actelor fetiţei mele Eva şi, închiderea procedurii de extrădare”, a scris Udrea luni seara pe pagina sa de Facebook.

Ea spune că a ales să ceară protecţie în Costa Rica în condiţiile în care tocmai aflase că este însărcinată, iar „evoluţia în dosarul Gala Bute demonstra că este vorba de o execuţie, nu de o judecată corectă, în baza legii”.

„Am vrut astfel să îmi nasc copilul în siguranţă, însă ştiţi că am fost arestată când Eva avea 13 zile şi, doar faptul că Dumnezeu a vrut să o nasc mai devreme a făcut ca ea să vina pe lume în libertate. Dar aşa cum am spus mereu, nu mi-am dorit niciodată să trăiesc în altă parte decât în ţara mea şi am aşteptat cu nerăbdare momentul în care să mă pot întoarce. Vreau să îmi cresc copilul Acasă, să o botez la biserică unde m-am rugat să devin mamă, cu familia mea şi cei cu adevărat apropiaţi mie, alături de noi”, mai scrie Elena Udrea.

Referitor la procesele pe care încă le are în instanţă, Udea consideră că se va apăra mai bine de aici decât de departe, împotriva „abuzurilor” care s-au făcut „şi în” cazul său.

„Am ales să postez acest mesaj din respect faţă de cei interesaţi şi faţă de presa care încearcă să afle adevărul despre prezenţa mea Acasă. Ştiu că o face din buna credinţă şi din dorinţa de a-şi informa corect publicul. Mulţumesc celor care îmi urează bun venit şi vă mulţumesc tuturor pentru înţelegere! Doamne, ajută!”, mai scrie Udrea.

Elena Udrea precizează că a intrat în ţară prin vama Giurgiu, la ora şase în această dimineaţă. „Am ales o variantă mai rapidă decât să aştept o cursă de azi, spre Otopeni. Nicio altă speculaţie nu îşi are rostul”, adaugă ea.

news.ro