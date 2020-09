Elveţia desfiinţează soluţia lockdown: „Consecinţele sunt dezastruoase“

Cu 238 de morţi raportaţi la milionul de locuitori, Elveţia se află într-o situaţie aproape identică din acest punct de vedere cu România. Doar că la ei se vorbeşte altfel despre combaterea epidemiei.

Pe când în România autorităţile continuă să ne şoptească despre posibila revenire la o carantină totală, aşa cum s-a întâmplat timp de 61 de zile, în martie, aprilie şi jumătate din mai, în restul Europei această strategie şi-a depăşit termenul de valabilitate.

Nu mai departe de vineri seară, Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a lăsat de înţeles că România ia în calcul introducerea unui nou lockdown, aşa cum s-a întâmplat în prima parte a anului. „Noi am zis că vom merge pe ideea măsurilor zonale sau regionale, dar e clar că never say never, niciodată să nu spui niciodată. Nimeni nu poate să spună sută la sută că nu ajungem la un nou lockdown“, a comentat Arafat într-o intervenţie la Antena 3.

Dacă e clar că în România oameni precum Raed Arafat au rămas cu o slăbiciune pentru carantina totală, vorbind periodic despre această metodă importată din China, în schimb, în alte ţări din Europa, inclusiv unele cu cifre similare cu cele ale României, se vorbeşte foarte diferit despre controlarea epidemiei. Un exemplu concret e Elveţia.

Cu o populaţie de 8,5 milioane de locuitori, Elveţia are până în acest moment următorul bilanţ:

*51,864 de cazuri confirmate (119,683 în România)

*2,064 de decese (4,633 în România)

*238 decese la milionul de locuitori (241 în România)

În ciuda cifrelor relativ similare, având în vedere că populaţia României e de două ori mai mare, în Elveţia metoda lockdown nu mai e luată în considerare de autorităţi. Consilierul naţional, Jörg Mäder, a explicat că această caratinarea totală a ţării nu mai poate fi luată în discuţie din mai multe motive.

„În primul rând, din martie până acum, am adunat mai multe informaţii privind noul coronavirus. Primele măsuri restrictive pe care le-am luat în martie au fost, într-adevăr, excesive, dar asta pentru că, la vremea respectivă, nu ştiam mare lucru despre transmisia virusului. Astăzi, în schimb, spitalele sunt mai bine pregătite. De aceea, nu ne îndreptăm spre un al doilea lockdown“, a spus Jörg Mäder.

Declaraţiile lui Jörg Mäder au venit la doar o săptămână după ce Ueli Maurer, fostul preşedinte al Elveţiei, a spus răspicat: „Elveţia nu-şi permite un al doilea lockdown. Pur şi simplu, nu mai avem bani pentru aşa ceva“. Afirmaţia fostului preşedinte a venit în contextul în care, din cauza închiderii totale de la începutul anului, Parlamentul Elveţiei a fost nevoit să aprobă un împrumut în valoare de 30 de miliarde de franci! Lockdown-ul la care a recurs, la un moment dat, Elveţia a redus atât de mult încasările Guvernului, încât s-a estimat că, până la finalului anului 2020, datoria ţării va creşte cu 22 de miliarde de franci elveţieni.

„Avem opţiuni mai blânde, care pot fi luate treptat“

Epidemiologul Marcel Tanner, cel care face parte din comisia care conduce lupta împotriva COVID-19 în Elveţia, a subliniat că strategia de testare pe care a implentat-o această ţară a avut succes.

„Putem vorbi de apariţia unui al doilea val doar în momentul în care nu putem depista focarele pentru a le stinge. Legat de restricţii, avem opţiuni mai blânde, care pot fi luate progresiv, dacă situaţia devine alarmantă. Aceste restricţii nu vor fi ca în primavară, când autorităţile au fost nevoite să reacţioneze rapid. Acum, şi dacă vom închide ceva, nu înseamnă că vom închide toate magazinele. De exemplu, într-o primă fază, vom lua măsuri în privinţa oamenilor care se află în categorie de risc maxim. Un nou lockdown? Aşa ceva trebuie evitat cu orice preţ, deoarece consecinţele sunt dezastruoase, atât din punct de vedere economic, cât şi social“, a concluzionat Marcel Tanner.