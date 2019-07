Este oficial: Încă un mare oraş din România va avea aeroport. Cum vrea guvernul să îl construiască

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

„Avem mai multe soluţii pentru acest aeroport, chiar duminică vom discuta şi cu investitori străini pentru parteneriat public-privat. Avem în vedere şi introducerea acestui aeroport într-o hotărâre de Guvern. Pe noi ne interesează ca acest proiect să devină cât mai repede realitate. Şi facem o evaluare, astfel încât acest aeroport să poată fi reparat acest aeroport. Înainte de a spune un lucru şi de a promite ceva, eu cred că trebuie să vorbim despre lucrurile pe care le facem şi pe urmă să venim cu detalii. Dacă spun că voi avea întâlnire duminică sau că am o întâlnire tot pentru aeroportul de la Galaţi peste două săptămâni, nu cred că cei care ne ascultă vor avea foarte multă încredere. De aceea, vreau ca după această întâlnire sau după întâlnirea de peste două săptămâni, să spunem că am găsit investitor şi începem toate formalităţile pentru a realiza acest aeroport”, a spus Dăncilă. Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a anunţat, la jumătatea lunii mai, în timpul unei vizite în judeţul Galaţi, că se va construi un aeroport între oraşele Galaţi, Brăila şi Focşani.

Întrebată dacă a discutat cu ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, care a promis, în luna mai, la Galaţi, că se are în vedere construirea unui aeroport între oraşele Galaţi, Brăila şi Focşani, premierul Viorica Dăncilă a răspuns că o întâlnire cu investitori va avea loc duminică, iar alta peste două săptămâni.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)