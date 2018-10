Eşti COOL şi dacă vorbeşti corect: Să fii clovn e un job funny?

Lecţia practică de gramatică



● Să fii clovn e un job funny?



(Continuare din numărul de luni)

La radio şi la televizor, am mai auzit şi alte cuvinte englezeşti de acest fel:



Trendul va fi avantajos.

Cântă apoi un band.

Au făcut un live.

Are o companie de ceasuri de lux, adică fake-uri din alea.

Asta mi se pare foarte funny.

Vă duceţi probabil la shopping.

Este greu să fii în România o femeie care să ducă un business atât de important.

Am realizat că e nevoie de toate device-urile şi de toate minunăţiile.

Vor deveni spaţii de expoziţii şi performance.





1. Caută într-un dicţionar englez-român cuvintele evidenţiate mai sus şi vezi cum sunt traduse ele în limba română.

2. Uneşte cuvintele englezeşti din prima coloană cu acelea româneşti din a doua coloană, care s-ar potrivi în exemplele anterioare.



1. trend a. afacere

2. band b. amuzant

3. live c. cumpărături

4. fake d. dispozitiv, sistem

5. break e. emisiune în direct

6. funny f. evoluţie, tendinţă

7. shopiing g. fals

8. business h. pauză

9. device i. spectacol, reprezentaţie

10. performance j. trupă, formaţie

3. Urmăreşte mai multe emisiuni la radio şi la televizor şi notează toate cuvintele englezeşti folosite în locul celor din română. Subliniază apoi cuvintele englezeşti care nu ştii ce înseamnă.