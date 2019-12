Estonia cere scuze Finlandei după ce un ministru estonian s-a referit la noul premier finlandez ca fiind o ”vânzătoare”

Catina este o planta ale carei fructe sunt mai putin apreciate decat ar trebui, avand in vedere proprietatile lor antioxidante surprinzatoare. In Orient, catina este folosita de multe secole ca remediu naturist, iar legenda spune ca insusi Ginghis Han isi hranea caii cu aceste fructe...

Rata plecărilor din iniţiativa angajaţilor a fost de 18,7% în acest an, în creştere cu 5,1 puncte procentuale faţă de 2017, potrivit studiului de analiză a eficienţei capitalului uman, PwC Saratoga 2019. În plus, studiul arată că o tendinţă similară, dar nu de...

Bugetarii vor avea o vacanta, timp de 5 zile in luna ianuarie. Guvernul a aprobat o hotarare in acest sens. Astfel, incepand cu 4 si pana la 8 ianuarie, moldovenii vor sta acasa. Iar ziua de 6 ianuarie va fi recuperata pe 11 ianuarie.

Apariţia mucegaiului şi igrasiei în coturile din baie, în maşina de spălat sau în locurile umede este o problemă care dă tuturor bătăi de cap. În plus, mucegaiul cauzează numeroase probleme de sănătate, de aceea este foarte important să îl elimini...

Anul 2020 va fi unul sclipitor pentru 4 semne zodiacale. Vor avea parte de adevărate ascensiuni în toate domeniile vieții. Se spune despre ele că sunt cele mai inteligente și vor profita de perspicacitatea care le definește pentru a avea un an glorios. Vor da lovitura din punct...

Surpriză înainte de sărbători pentru o chelneriță din statul american New Jersey. Femeia a primit 1200 de dolari bacșiș de la un grup de prieteni. Zellie Thomas a povestit, pentru NJ.com, că alături de un grup de prieteni, a vrut să o surprindă pe chelnerița care i-a servit...

Mart Helme, în vârstă de 70 de ani, ministru de Interne al Estoniei şi liderul partidului populist de extremă-dreapta Ekre, a ridiculizat-o duminică pe Sanna Marin şi guvernul acesteia, în care patru din cinci lideri de coaliţie au vârste de sub 35 de ani.

Estonia a cerut scuze Finlandei, luni, după ce ministrul estonian de Interne a luat-o în derâdere pe Sanna Marin, noul premier finlandez, care la 34 de ani este cel mai tânăr şef de guvern din lume, referindu-se la ea ca fiind ”o vânzătoare” şi punând sub semnul întrebării capacitatea acesteia de a conduce ţara, transmite Reuters.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)