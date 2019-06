EURO U21 2019 / România, gata să înfrunte panzerele germane! Care sunt armele secrete ale campioanei Europei

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Polițiștii de frontieră din punctul de trecere Sculeni au depistat un tânăr moldovean, ascuns într-un autocar de rută. Fără acte, înghemuit și camuflat sub bancheta din spate, acesta își crease un plan să ajungă la București, cu trecerea neobservată la...

Lukas Nmecha, noul Marco Reus Lukas Nmecha este unul din numele surprinzătoare convocate de Stefan Kuntz. Asta pentru că jucătorul lui Manchester City are 3 convocări la naţionala de tineret a Angliei!

Stefan Kuntz ştie să gestioneze perfect lotul pe care îl are la dispoziţie - are şi două arme secrete la care a apelat în cele 3 partide disputate în Italia.

Tah are deja 6 selecţii la naţionala mare şi joacă în Bundesliga din august 2013!

Nubel are o constituţie la fel de robustă ca portarul de la Bayern, dar şi abilitatea de a juca fotbal la fel ca un jucător de câmp. De asemenea, posedă reflexe uimitoare şi este greu de bătut în duelurile unu contra unu.

Naţionala de tineret a Germaniei are un titlu de apărat la EURO 2019 iar actuala echipă vrea să demonstreze că nu este cu nimic mai prejos faţă de cea care triumfa acum doi ani. Serge Gnabry de la Nayern Munchen, Thilo Kehrer, acum la PSG, sau Max Meyer au fost vedetele care au adus titlul european.Germanii au mai cucerit trofeul în 2009 cu o formaţie la care străluceau Manuel Neuer, Mesut Ozil, Matt Hummels, Sami Khedira sau Jerome Boateng.

