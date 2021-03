Europa a pierdut cursa relansării economice în faţa SUA şi a Chinei: Aceasta înseamnă influenţă mai mică pe scena mondială şi dependenţă mai mare de cele două superputeri

Noi imagini video care susțin că prezintă practici de tortură a deținuților ruși, dintre care unul ar fi murit la scurt timp după filmare, au fost publicate, scrie The Moscow Times,...

Între România și Rusia relațiile sunt reci de mai multă vreme, dar Moscova continuă să-și exercite influența prin diferite pârghii atunci când are nevoie.

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

În fiecare an, pe data de 25 februarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut în Constantinopol, în...

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa precum pretind istoriografia sovietică şi cea rusă?

Aceasta înseamnă mărirea decalajului dintre SUA şi Europa şi că BCE va trebui să apese pe pedala de acceleraţie cu politicile sale monetare. Oficiali mai conservatori spun că veniturile disponibile mai mari ale familiilor americane vor însemna importuri mai mari din Europa. Cei mai mulţi analiştii se aşteaptă ca economia SUA să ajungă la mărimea de dinainte de criză pe la mijlocul anului viitor, cu un an mai devreme decât zona euro.

Un rezultat este că „SUA va reintra pe traiectoria de creştere de dinainte de criză anul viitor, iar dacă priveşti la Europa, rea­lizezi că aceasta nu va avea nicio şansă reală timp de câţiva ani“, spune Erik Nielsen, econo­mist-şef la UniCredit. După ce guver­nul SUA a aprobat un pachet de cheltuieli de 1.900 de miliarde de dolari săptămâna tre­cută, Nielsen a calculat că economia ame­ricană va beneficia de un stimul fiscal sub for­mă de cash echivalent cu 11-12% din PIB anul acesta, de trei ori mai mare decât defi­citul de producţie estimat. Spre comparaţie, noile măsuri bugetare avute în vedere de cele 19 state din zona euro, combinate cu chel­tu­ielile suplimentare ale schemelor de protecţie so­cială existente, veniturile din taxe pierdute şi plăţile din fondul de reconstrucţie al UE de 750 de miliarde de euro reprezintă până la 6% din PIB şi 70% din deficitul de producţie. JPMorgan Chase estimează că „impulsul fiscal“ - impulsul dat economiei de cheltuielile guvernamentale minus efectul de rezistenţă creat de expirarea scutirilor fiscale şi a măsurilor de stimulare - va contribui cu 1,8% la PIB-ul SUA anul acesta. În cazul zo­nei euro, contribuţia va fi negativă, de -0,1%. Iar fondul de reconstrucţie european încă nu este funcţional. Plăţile vor ajunge anul acesta probabil la 1% din PIB. Va ajuta însă faptul că UE renunţă la disciplina bugetară privind deficitul şi datoria şi în 2021. Pe frontul sănătăţii, preşedinele american Joe Biden a spus că fiecare adult din SUA va fi eligibil pentru un vaccin de imunizare contra COVID-19 până pe 1 mai. În schimb, UE se chinuie să-şi atingă ţinta de a vaccina 70% din adulţi până în septembrie. Unele state americane mari, cum ar fi Florida şi Texas, au ridicat cea mai mare parte din restricţii, în timp ce în UE multe ţări înăspresc măsurile de lockdown. Oficialilor de la BCE nu le este clar ce efecte vor avea stimulentele fiscale din SUA asupra economiilor europene, scrie Reuters. Unii cred că plăţile directe către gospodăriile americane vor împinge în sus aşteptările privind inflaţia şi yieldurile obligaţiunilor americane, ceea ce va duce în sus şi costurile de finanţare din zona euro.

De la începutul crizei pandemia a provocat cicatrici economice mai adânci Europei decât Americii. Iar acum, răspun­su­rile la criză sunt diferite, ceea ce înseamnă că cele două economii se vor îndepărta şi mai mult, scrie Financial Times. „Deficitul de producţie“ al UE, adică diferenţa dintre ce produce economia şi potenţialul total la început de an, este dublu faţă de echivalentul american, ceea ce înseamnă că economia creează mai puţine locuri de muncă şi nu reuşeşte să creeze decât o cerere slabă şi inflaţie scăzută.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

