Exclusiv: Autorul masacrului din Noua Zeelandă a fost de două ori în România

De la 1 ianuarie 2019, prețul gazelor naturale livrate în R. Moldova de către compania de stat a F. Ruse Gazprom constituie 237, 46 de dolari pentru o mie de metri cubi. Acest tarif e valabil doar pentru primul trimestru al acestui an, se arată într-un răspuns pentru...

Liderul clanului mafiot Gambino, Francesco 'Frank' Cali, a fost asasinat miercuri noaptea în faţa casei sale din New York, a informat poliţia, citată de EFE și Agerpres.

Președintele și oamenii săi vor o Europă slabă și divizată. Brexit va asigura parțial acest lucru, se arată într-o analiză semnată de jurnalista britanică Natalie Nougayrède în The Guardian.

Mai multe străzi din Orhei, inclusiv trotuarele, sunt măturate și spălate cu apă și șampon special astăzi, în cadrul unei ample acțiuni inițiată de Primăria municipiului Orhei. Aceasta are loc la doar câteva zile după finalizarea unei importante acțiuni de...

Gazele naturale nu se vor scumpi, chiar dacă preţul de import al acestuia, livrat de Gazprom s-a majorat în primele trei luni ale acestui an cu 25 la sută, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Anchetă după vizitele în România Autorităţile române precizează că australianul a fost de două ori în România, în 2016 câteva zile și apoi in 2018, însă nu au fost indicii că ar face ceva ilegal sau terorist. Se fac verificări de către autoritățile care se ocupa de siguranța națională.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)