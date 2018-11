Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

Sectorul agricol din Republica Moldova are nevoie de investiții, dar acest lucru nu înseamnă că autoritățile planifică să ofere străinilor dreptul de a cumpăra terenuri. Declarația a fost făcută de către ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae...

Am întâlnit, la radio şi la televizor, următoarele enunţuri:

Cartea de vizită a lui Ion Inculeţ , prima persoană a Basarabiei anilor 1917-1918, preşedintele Sfatului Ţării. Imprimată după alegerea lui la 21 noiembrie 1917 în fruntea organului reprezentativ al Basarabiei, inscripţia de pe cartea lui de vizită era în limba rusă. Este laconică, indicând strictul necesar de informaţii despre posesor: numele, funcţia şi localul unde îşi are serviciul. Citim: „Иван Константинович Инкулець, Председатель Сфатул Цэрий, Кишинев, Дворец Сфатул Цэрий”. După imprimare, Inculeţ adaugă, cu stiloul, numele şi funcţia în limba română: „Ion Inculeţ, Preşedintele Sfatului Ţării”.

Inventate cu secole în urmă (cea mai veche carte de vizită ce se păstrează în Muzeul Internaţional al Cărţilor de Vizită din Erdenheim, Philadelphia, SUA, datează de la 1850), la scurt timp după apariţia lor, cărţile de vizită devin un atribut necesar oricărei persoane. Răsfoind arhivele, am fost plăcut surprinşi să descoperim mai multe exemplare de cărţi de vizită ale unor personalităţi de prim-rang ale Basarabiei anilor 1917-1918: preşedinţi de parlament, deputaţi în Sfatul Ţării şi prim-miniştri.

Uniunea Scriitorilor din Moldova are tot dreptul să se...

