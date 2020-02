Exemplu pentru Moldova: Ucraina a blocat accesul la aproape 100 de site-uri de pariuri ilegale

La început de an oamenii se roagă să aibă parte de un an bun și îmbelșugat, să fie pace în lume, multă sănătate și înțelegere în familie și, desigur, locuri de muncă bine plătite la baștină și prosperitate în țară.

(Am folosit regionalismul a chiflici în loc de varianta literară a zemoși, pentru a fi mai pe înțelesul fraților mei dintre Prut și Nistru, poporul de gâze de chiflicit, din care fac parte eu, materia primă pentru tălpile groase de obraz).

Afirmațiile ministrului Aurel Ciocoi mi-au amintit de vechiul proverb românesc: „Un nebun aruncă o piatră în baltă şi zece înțelepți n-o pot scoate”.

Atunci cand nu dormi nu doar tu ai de suferit ci si pielea ta, job-ul tau, precum si relatia ta. De ce? Iata ce efecte devastatoare are privarea de somn. Anatomia somnului Nevoia de somn difera de la persoana la persoana, insa adultii au nevoie de cel putin 7 ore de somn pe noapte....

Statul român ignoră, complet, depozitul de deșeuri radioactive de la Koslodui din Bulgaria in care se vor depozita 350.000 tone. Marți, 18 Februarie 2020, la Craiova, finanțatorul depozitului de deșeuri radioactive a organizat o dezbatere privind depozitul de deșeuri ce se...

„E paradoxal, dar străinii, investitorii și partenerii noștri externi au mai multă încredere viitorul țării noastre decât noi. Mă doare să aud în teritoriu, de la pedagogi, că poporul ăsta nu mai are viitor, nu mai avem cu cine ne mândri. De parcă marele...

Potrivit estimărilor Loteriei Naționale a Moldovei, dacă autoritățile vor asigura un cadru fiscal corect și vor combate portalurile ilegale, doar din pariurile sportive ar putea câștiga până la 100 de milioane de lei pe an.

Recent, întreprinderea de stat ”Loteria Națională a Moldovei” a transmis Guvernului un set de propuneri pentru a aduce sectorul pariurilor sportive sub controlul legii. Acestea vizează măsuri fiscale și penale. Astfel, ”Loteria Națională a Moldovei” propune eliminarea prevederii discriminatorii din Codul Fiscal, prin care la pariuri sportive se impozitează toată suma pusă în joc și nu câștigul propriu zis. Compania de stat recomandă ca să fie considerat câștig impozabil diferența pozitivă dintre suma mizată și cea obținută, așa cum se face, de exemplu, în cazul aparatelor de joc. Acest lucru va permite deblocarea activității site-ului de pariuri sportive administrat de stat, 7777.md.

Moldova se confruntă cu aceleași probleme ca și Ucraina. Deși domeniul pariurilor sportive din țara noastră reprezintă un monopol de stat, piața este inundată de zeci de portaluri ilegale, cu o cifră de afaceri de miliarde de lei pe an.

Prin lege, orice activități în domeniul jocurilor de noroc, cu excepția loteriilor de stat, este interzisă în Ucraina. Cu toate acestea, numeroase portaluri au profitat de lacunele din legislație și, sub forma loteriilor (prin schema sublicențelor), au început să ofere servicii neautorizate, inclusiv pariuri sportive.

