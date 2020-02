Există sufletul? Iată răspunsul unui neurochirurg

Exista sufletul? Exista viata dupa moarte? Viata dupa moarte a fost experimentata de nenumarate persoane, care s-au intors din moarte pentru a-si spune povestea. Una dintre cele mai cunoscute istorii legate de viata dupa moarte ii apartine neurochirurgului scolit la Harvard, Dr. Eben Alexander. Inainte de a vedea cum experienta sa legata de viata dupa moarte arunca in aer toate explicatiile stiintifice, iata cateva lucru despre neurochirurgul cu 25 de ani experienta in medicina creierului.



Inainte de evenimentul care i-a schimbat viata, Dr. Eben Alexander nu credea in existenta lumii spirituale.

Scolit in scoala de medicina si inconjurat de alti medici care credeau in materialism, el credea ca ideea de suflet era doar rodul imaginatiei unor oameni. Alexander si-a schimbat optica dupa ce a stat in coma 7 zile din cauza unei meningite bacteriene severe cand s-a aflat intr-o calatorie plina de culoare in viata dupa moarte. El a fost ghidat de un frumos inger care i-a aratat Sursa Divina, la care el s-a referit ca la „Om”.

Dupa ce s-a intors in corpul sau si a experimentat o vindecare miraculoasa neurochirurgul a scris cartea „Dovada ca Raiul exista”. Ceea ce Dr. Alexander a confirmat este ca viata pe pamant este doar un test pentru dezvoltarea personala, iar pentru trece acest test este sa invingi raul in timp ce transmiti dragoste si compasiune.

Iata cateva dintre consideratiile facute de Dr. Alexander:

– Experienta din timpul calatoriei in viata dupa moarte a fost atat de „reala” si de intensa incat viata traita ca fiinta umana parea doar un vis artificial.

– Elementul principal al vietii dupa moarte este dragostea pura. Dragostea domina totul acolo si tocmai de aceea prezenta raului este infinitezimala. Daca vrei sa cunosti Universul, cunoaste dragostea.

– In viata de apoi toata comunicarea este telepatica. Nu este nevoie sa existe cuvinte vorbite si nici o separare intre tine si tot ce se intampla in jurul tau. La toate intrebarile din mintea ta primesti imediat un raspuns telepatic.



Exista sufletul?

Cand este intrebat ce si-ar dori oricine sa stie despre lumea spirituala, el intotdeauna vine cu acest raspus: „Este pretios si iubit infinit mai mult decat ti-a putea vreodata imagina”. Esti intotdeauna in siguranta. Nu esti niciodata singur. Iubirea perfecta si neconditionala a lui Dumnezeu merge catre absolut toate sufletele.

„Dragostea este, fara nicio indoiala, baza tuturor lucrurilor. Nu este vorba despre dragostea abstracta, cu tipul de dragoste de zi cu zi pe care oricine il simte –genul de dragoste cu care ne privim partenerul si copii sau chiar animalele de companie. In forma sa cea mai pura si puternica, aceasta dragoste nu este gelozie sau egoism ci este oferita neconditionat.

Aceasta este realitatea realitatilor, adevarul glorios incomprehensibil al adevarului care salasluieste si este parte din tot ce exista si va exista vreodata si nimeni nu poate intelege cu certitudine cine suntem si ce putem face pana nu-l cunoaste si nu-l implica in toate actiunile sale”.

Insa ce face aceasta experienta sa fie mai importante decat altele de acest fel traite de alte mii de oameni? Neocortexul lui Eben Alexander nu a functionat deloc in perioada in care acesta s-a aflat in coma, asa ca nu exista nicio explicatie stiintifica pentru care el a experimentat asta.