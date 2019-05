Expert IDIS Viitorul: Piaţa imobiloiară este impulsionată de creşterea substanţială a veniturilor populaţiei

Bloggerul Eugen Luchianiuc îi dă replică liderului PPDA, Andrei Năstase, care a lansat ieri atacuri dure la adresa celor care îl critică. Răspunsul bloggerului vine sub formă unui demers către conducerea Spitalului Clinic de Psihiatrie, în care Luchianiuc cere ca Năstase...

Ioniţă atrage atenție că situația dată este un rezultat al creșterii veniturilor populației din ultimii trei ani ai guvernării PDM. Potrivit expertului IDIS Viitorul, dacă în 2016 salariul mediu anual era sub 3 mii de Euro, în 2019 acesta a ajuns la peste 4 mii de Euro.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)