Expert în energie: De ce a scăzut preţul petrolului, cine sunt câştigătorii şi ce impact are asupra industriei din România

Pentru industrie situaţia este foarte îngrijorătoare. Pe zona de producţie, în România sunt în operare câmpuri de petrol mici ca productivitate, cu un număr ridicat de sonde şi un cost de producţie semnificativ mai mare decât media internaţională. Acest tip de producţie este primul lovit de o scădere de preţ masivă pe termen lung. Pe partea de rafinare, nu suntem deocamdată afectaţi grav datorită hazardului: rafinăria Petromidia a fost închisă pentru revizie generală încă de la mijlocul lunii martie. Chiar si aşa, pe fondul scăderii masive de consum, celelalte două mari rafinării (Petrobrazi si Petrotel) au început să se confrunte deja cu probleme de funcţionare. Dacă Petromidia îşi termină revizia în timp şi porneşte la 1 mai situaţia se va complica si mai mult. Statul poate ajuta cu adevărat industria locala de rafinare şi consumatorii în acelaşi timp, reducând cotele obligatorii de biocarburanţi care provin din import. Adică, în loc să importăm biocarburanţi am putea înlocui, provizoriu, molecula de biocarburant cu cea de benzină. În felul acesta am reduce riscul opririi activităţii la rafinării şi intrării oamenilor în şomaj tehnic, în prezent acestea operând aproape de limita minimă de funcţionare (aproximativ două treimi din capacitate). Şi consumatorii ar ieşi în câştig pentru că nu vor mai plăti biocarburanţii din import care nu aduc beneficii certe nici din perspectiva protejării mediului si sunt mai scumpi decât combustibilii clasici produşi în rafinăriile din România. Măsura reducerii cotei de biocarburant doar în cazul unei probleme cu aprovizionarea din import, adoptată deja de autorităţi, nu ajută decât accidental sectorul local de rafinare.

Pentru stat, nu este o veste bună deloc deoarece în industria de petrol din România îşi desfăşoară activitatea, încă, zeci de mii de oameni. În plus, bugetul de stat va fi afectat de plata redevenţelor, taxelor şi accizelor generate de scăderea de cotaţie, consum şi, eventual, producţie.

