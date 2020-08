Explozii Beirut: 2.750 de tone de nitrat de amoniu s-au aflat la originea tragediei

O explozie a șocat Beirutul. Directorul de securitate libanez susține că deflagrația de azi a fost provocată de aprinderea unei mari cantități de explozibil extrem de puternic care fusese confiscat de poliție. Premierul Hassan Diab a anunțat miercuri zi de doliu național.

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o