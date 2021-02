Expresii inexpresive

Frazeologismele, proverbele şi zicătorile constituie un tezaur de expresivitate, însă limbile codifică verbal noţiuni şi situaţii asemănătoare în mod diferit. Să zicem, pentru semnificaţia „a umbla fără rost, a nu face nimic” multe limbi dispun de frazeologisme ce indică nişte acţiuni absurde şi inutile, felul (prostesc) în care cineva mimează o activitate doar de ochii lumii, de ex., rom. a bate apa-n piuă, a tăia frunză la câini; fr. peigner la girafe, rus. бить баклуши etc.



De regulă, asemenea expresii idiomatice nu se traduc ad litteram, or, unii vorbitori de la noi le interpretează aşa cum îi taie capul, utilizând în vorbire nişte variante care numai expresivitate nu au şi sunt cu totul departe de spiritul limbii române. Se aud destul de frecvent tot felul de perle ca „a nimeri de pe corabie la bal” (rus. попасть с корабля на бал) - corect: pe neaşteptate, pe nepusă masă; a cădea bob sositor; „a da cu faţa-n glod” (rus. ударить лицом в грязь) - corect: a se face de ruşine, a se face de râs; „iarna este pe nas” (rus. зима на носу) - corect: iarna bate la uşă; „a lua drept monedă curată” (rus. брать за чистую монету) - corect: a o lua de bună, a crede; „o piatră aruncată în grădina lui” (rus. камень брошенный в его огород) - corect: aluzie la adresa lui sau: bate şaua să priceapă iapa.



Alteori, dorinţa de a da mesajului mai multă expresivitate se termină lamentabil cu apariţia unor sintagme hibride, înţelese numai de cei care le-au ticluit, cum a fost şi în cazul unei corespondente de la „Jurnal TV”, care afirma că un bebeluş „s-a născut în faşă”, comasând expresia românească din faşă (de mic copil) cu un frazeologism rusesc tradus ad litteram „a se naşte în cămaşă”. Ideea era că cel mic a avut mare noroc, iar pentru această semnificaţie se utilizează variate mijloace expresiv-metaforice: se spune în mai multe limbi că s-a născut sub o stea norocoasă; sau fr. etre nè coiffé; engl. be born with a silver spoon in one’s mouth; rus. родиться в рубашке. Însă atenţie! Acestea nu se traduc literal, căci în română nu are sens să afirmi că cineva s-a născut pieptănat, cu o lingură de argint în gură sau în cămaşă. Echivalentul frazeologic românesc este născut cu căiţă (tichie), expresie mai rar folosită acum, dar pentru care se pot găsi şi alte sinonime, mai ales dacă se consultă dicţionarele.