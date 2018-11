Facebook recunoaşte că a angajat o firmă de PR pentru a afla informaţii despre George Soros

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Hram plin de surprize, distracţie şi voie bună la Nisporeni. În parcul din centrul oraşului a fost inaugurată o moară de vânt, construită cu susţinerea preşedintelui PDM, Vlad Plahotniuc. Moara este simbolul Nisporeniului, iar localnicii au de acum un motiv în plus de...

Actorii Robert de Niro şi Grace Hightower s-au despărţit după mai mult de 20 de ani de la căsătorie, scrie The Hollywood Reporter.

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care autoritățile din Muntenegru l-au identificat ca fiind Vladimir Popov este de fapt Vladimir Moiseev, este...

Ulterior, când o nouă organizaţie denumită Freedom From Facebook a criticat practicile companiei privind intimitatea utilizatorilor, Definers „a aflat că George Soros finanţa mai mulţi membri ai organizaţiei” şi „a pregătit documente pe care le-a distribuit presei pentru a arăta că nu este vorba despre o mişcare spontană”

După ce Soros a caracterizat Facebook şi Google ca fiind „ameninţări la adresa societăţii” într-un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos în ianuarie 2018, Facebook a cerut Definers să îl cerceteze pentru că voiau să afle „dacă are o motivaţie financiară”.

Facebook a recunoscut miercuri că o persoană importantă din conducerea companiei a angajat o firmă de PR pentru a afla informaţii despre omul de afaceri George Soroa şi a submina astfel criticii companiei prin asocierea lor cu Soros, scrie The Guardian.

