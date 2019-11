Fadei Nagacevshi va transmite astăzi, pe parcursul zilei, Consiliului Superior al Procurilor/// VIDEO

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Andrei Manică în vârstă de 31 de ani este originar din satul Tartaul, raionul Cantemir și este tatăl a două fetițe, una de nouă ani și alta de aproape doi ani. Pentru a scăpa cu viață, bărbatul are nevoie de un transplant de măduvă osoasă cu celule stem compatibile....

Te-ai indragostit pana peste cap de partenerul tau de cuplu si simti ca il vrei pentru totdeauna? Zodia in care s-a nascut poate spune multe despre el! Si mai ales despre preferintele sale cand vine vorba despre o partenera „pe viata”. Sa iubesti nu este usor. Iar sa fii trup...

Un automobil de model Dacia Duster al serviciului vamal a intrat, ieri, intr-o rastignire, la Vulcanesti. Potrivit gagauzinfo.md, accidentul s-a produs ieri, in localitatea Cismichioi.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)