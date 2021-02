Nu este o metaforă şi mi-aş fi dorit să fie un fake-news. Nici una, nici alta. Ştirea are de ce să producă fiori, pentru că bagă direct omenirea într-un teritoriu neexplorat,...

Am privit acum seara "Secretele puterii" - o emisiune, avându-l drept moderator pe Alex Cozer. Evident, am urmărit cu atenție comentariile în timp real și vă expun...

Noi imagini video care susțin că prezintă practici de tortură a deținuților ruși, dintre care unul ar fi murit la scurt timp după filmare, au fost publicate, scrie The Moscow Times,...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

În fiecare an, la mijloc de ianuarie, vorbim mult, spumos şi superficial despre Eminescu. E o tradiţie care sperăm că odată cu scurgerea timpului va deveni şi una profund naţională.

"Contora Republicană de Curort din Moldova are în vânzare putiovci pentru sectorul ambulatoric pe lunile ianuarie, februarie, martie anul 1954.

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

În fiecare an, pe data de 25 februarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut în Constantinopol, în...

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Și toate, dar absolut toate, făcute de Vladimir Socor în dialogurile pe care le are el constant cu Valea Ursu. Ștefan Secăreanu / activenews.ro/

- Tot în acele zile fierbinți, Socor îi îndemna pe Maia și Năstase să susțină ideea alegerilor parlamentare anticipate! Știți de ce? Atenție mare: Pentru că actualul Parlament este nereprezentativ – numărul deputaților socialiști este mult mai mic în comparație cu susținerea pe care PSRM-ul o are în societate („Sunt din nou de acord că alegeri parlamentare anticipate trebuie să aibă loc, de acord că parlamentul actual este nereprezentativ în două feluri: într-un fel, deoarece oamenii din fostul Partid Democrat al dlui Plahotniuc au suprareprezentare în parlament, e moștenirea lui Plahotniuc, acești oameni sunt suprareprezentați în parlament și se vând, se cumpără, formează majorități artificiale. Deci e putred acolo, e putregai. Pe de altă parte, e posibil că Partidul Socialiștilor e subreprezentat. E posibil că sprijinul real în rândurile alegătorilor este mai mare decât numărul deputaților socialiști în parlament”, afirma Socor, senin, la „Europa liberă”)!

- Tot atunci, neobositul (în rele) „expert american” le ordona Maiei și lui Năstase să nu admită suspendarea/demiterea lui Dodon împreună cu celelalte forțe politice din Parlament, acesta să fie lăsat să candideze la alegerile prezidențiale din toamnă, adică să nu fie tras la răspundere până atunci pentru faptele evidente de corupție scoase în vileag mai ales în acele zile („Dacă alegerile au loc fără interferențe de ordin politic, atunci sigur că are șanse, chiar are șansa principală, adică vreau să spun, e favorit, sondajele îl indică drept favorit, de aceea a apărut ideea potrivit căreia, și asta o spun politicienii de diferite culori, ideea ca dl Dodon să nu fie lăsat să ajungă până la alegeri, să fie scos din cursă înainte de alegeri. Și cum se poate face acest lucru? Printr-o majoritate încropită, de strânsură care să schimbe cu totul situația politică!”, spunea el)!

- În luna mai 2020, „analistul occidental”, Vladimir Socor, tot de la microfonul Europei Libere, le cerea, în chip ultimativ, Maiei și lui Năstase să nu voteze demiterea guvernului PSRM-PD, controlat în totalitate de Dodon („Guvernul dlui Chicu are o performanță bună. Afirmațiile potrivit cărora Guvernul Chicu a eșuat sunt afirmații politicianiste, determinate nu de aprecierea obiectivă a performanței Guvernului Chicu, dar determinate de scopul cu totul de neînțeles de a da jos guvernul cu orice preț, pur și simplu pentru că este un guvern girat de Partidul Socialiștilor. Nu este acesta un motiv suficient pentru a da jos Guvernul Chicu”, spunea atunci Socor)!

Acum am realizat care este scopul adevărat al „alegerilor anticipate” asupra cărora insistă cu atâta îndârjire proletară Maia Sandu: instituirea unui sistem de guvernare prezidențial!

„Soluția, de fapt, nu este în alegerea unui parlament cu același sistem. Soluția este în schimbarea sistemului, în instituirea unui sistem de guvernare prezidențial! Pentru a transfera puterile statului la președinție, în vederea elaborării strategiilor de dezvoltare a R. Moldova. În sistemul parlamentar este imposibil de a elabora strategii, pentru că guvernele cad o dată la câteva luni! Și e imposibil de recrutat personal calificat care să lucreze în guverne! (...) Instituția prezidențială are capacitatea de a elabora strategii pe termen lung, de a recruta personal competent pentru a formula și a implementa aceste strategii”!

Preţurile petrolului au crescut marţi cu peste 2%, la cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni, după ce producătorii majori au demonstrat că ţin producţia sub control, în...

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, va renunța la rolul său de director executiv la sfârșitul acestui an și va trece la rolul de președinte executiv, a anunțat marți compania. El va...

