FBI a arestat un mexican, acuzat de spionaj în favoarea Rusiei

Fuentes le-a mai spus agenților FBI că în Rusia are o a doua familie – o soție și două fiice, scrie Miami Herald.

Fuentes urma să se întâlnească din nou cu un oficial rus în aprilie sau mai. Pe 13 februarie, el a zburat din Mexico City la Miami, pentru a urmari un informator care a furnizat FBI informații despre activitățile de spionaj ale Rusiei in Florida de Sud.

În plus, Fuentes trebuia să închirieze o proprietate în zona Miami. El a fost de mai multe ori în Rusia, unde a primit instrucțiuni de la reprezentanții autorităților ruse, scrie DW, care citează declarația Departamentului de Justiție al SUA.

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 14:00

