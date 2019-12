FC BARCELONA se menţine lider, şi în 2019, în clasamentul echipelor cu cele mai mari salarii din lume

În Spania, Barca şi Real Madrid sunt urmate în clasamentul echipelor cu cele mai mari salarii de Atletico Madrid (5,6 milioane lire sterline), în timp ce în Premier League, Manchester City (7 milioane) este urmată de Manchester United (6,1 milioane) şi FC Liverpool (5,5 milioane). În Serie A, Juventus (8,1 milioane lire sterline) devansează AS Roma (3,6 milioane) şi Inter (3,3 milioane). În Bundesliga, Bayern Munchen este lider cu 6,5 milioane lire sterline, urmată de Borussia Dortmund (4 milioane) şi Bayer Leverkusen (2,5 milioane). În Ligue 1, PSG (7,1 milioane lire sterline) este prima, înaintea lui Monaco (2,3 milioane) şi Lyon (1,9 milioane).

Echipa de fotbal FC Barcelona şi-a menţinut şi în 2019 poziţia de lider în clasamentul echipelor profesioniste cu cele mai mari salarii din lume, Top 10 fiind dominat de francizele din liga nord-americană de baschet (NBA), care ocupă locurile 4-10, conform unui studiu făcut public de Sporting Intelligence. FC Barcelona ocupă primul loc în acest top cu un salariu mediu anual de 9,8 milioane lire sterline, în uşoară scădere faţă de 2018 (10,5 milioane), urmată de Real Madrid - 8,9 milioane lire sterline şi de Juventus Torino - 8,08 milioane lire sterline. Locul 4 este ocupat de echipa de baschet Portland Trailblazers cu 8,03 milioane sterline. Locurile 5-10 sunt antamate de francizele NBA: Golden State Warriors, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, Maimi Heat şi Cleveland Cavaliers, toate cu medii de peste 7 milioane lire sterline. La Barca, Lionel Messi are de departe cel mai mare salariu, fiind plătit anual cu peste 50 milioane lire sterline, incluzând drepturile de imagine. PSG ocupă locul 12 cu un salariu mediu de 7,1 milioane lire sterline, în timp ce campioana Angliei, Manchester City, este pe treapta a 13-a, cu un salariu mediu de 6,9 milioane lire sterline.

Un panou enorm pe care Stalin este pictat ca un Terminator, împreună cu celebra frază “I’ll be back” (”Mă voi întoarce”) rostită de Arnold Schwarzenegger în filmul Terminator, a apărut într-un oraș din regiunea rusească Nizhny Novgorod, scrie Moscow Times.

Un sofer in varsta de 47 de ani a murit, in aceasta dimineata, dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit puternic de un panou publicitar. Potrivit politiei, totul s-a intamplat la ora 7:30, pe strada Calea Orheiului.

O explozie a avut loc in aceasta dimineata intr-un apartament de pe strada Florilor din capitala. Potrivit IGSU, totul a avut loc in jurul orei 06:58. In urma deflagratiei a fost afectata fereastra bucatariei dar si un perete.