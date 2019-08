Fermieri: Am avut pierderi de milioane din cauza rachetelor antigrindină de proastă calitate

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Preţurile petrolului au scăzut miercuri cu 5% din cauza datelor economice sub aşteptări din China şi Europa, care au reaprins temerile legate de încetinirea cererii globale.

Vladimir Țurcan, unul dintre cei mai longevivi deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, este numărul 20 pe lista socialiştilor pe circumscripţia naţională. Ţurcanu candidează şi pe circumscripția uninominală nr.8, Cantemir. El are la activ cinci mandate de deputat, cu o...

Curtea Constituțională are componență deplină. Cei șase candidați desemnați de Guvern, Parlament și CSM au depus astăzi în plenul Parlamentului jurământul de investire, în fața președintelui.

„Din întrunirile pe care le-am avut cu reprezentanții ministerului ni s-a spus să statul nu a avut 45 de milioane de lei pentru a procura rachete antigrindină. Au procurat rachete din Bulgaria care au rază mică de acțiune, ele nici nu ajung până la nori. Dar pe lângă grindina care ne-a distrus o mare parte din recoltă ne-am confrunta și cu vânt puternic. De 33 de ani de când lucrez în livezi nu am văzut așa tornadă să fie scoși pomii din rădăcină”, a adăugat producătorul.

„În zona noastră avem o stație antigrindină, dar ei nu dispun de rachete calitative. Au avut de cele bulgărești care au o rază mică de acțiune, în plus atunci când au împușcat-o aceasta a căzut alături de stație. Nu a fost nici un rezultat, iar când a început grindina ei nu au produs împușcături pentru că nu mai aveau rachete. Rachetele rusești erau mult mai calitative. Cred că satul nu ar trebui să arunce banii în vânt, mai bine mai puține, dar de calitate. În situația creată cred că producătorii trebuie să înțeleagă că, fără tehnologii noi de producere nu vor face față provocărilor. Intenționez să instalez plasă antigrindină pe 11 hectare de livadă. Mai bine să avem mai puține hectare, dar de calitate, decât multe și să fim afectați în fiecare an”. Vladimir Gamureac, compania Agro-Product SRL din satul Colicăuți, raionul Briceni a menționat în cadrul unei întâlniri cu ministra Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului că rachetele împușcate nu au ajuns până la norii cu grindină.

Fermierii moldoveni tot mai des au de suferit în urma calamităților naturale pornind de la secetă, vânt puternic și grindină. Anul 2019 nu a fost o excepție, astfel că raioanele din regiune de nord au fost cele mai afectate. Chiar dacă statul afirmă că dispune de un sistem antigrindină care este format din 132 de puncte rachetare, se pare că acestea de cele mai multe ori nu sunt efective. Or, producătorii raportează că acestea nu dispun de suficiente rachete, sau cele pe care le au în dotare nu sunt tocmai calitative.

