Fermieri despre datele Serviciului Hidrometeorologic de Stat: Umiditate în sol este doar pe hârtie, n-au fost ploi de luni bune

„Umiditate este doar pe hârtie, nu au căzut precipitații nici nu știm de câte luni, aceasta pur și simplu nu are de unde se lua în stratul arabil”.

„În unele raioane, cum ar fi Leova, Comrat, Ungheni sau Fălești au căzut circa 15-20 mm. Pentru grâu, care are sistemul radicular insuficient dezvoltat din cauza lipsei de precipitații începând cu luna noiembrie, apoi iarna, aceste ploi nu au însemnat nimic. Să fi fost umiditate în timpul iernii, plantele se dezvoltau normal, iar precipitațiile ce au căzut, doar au provocat buruienile să crească. Azi am fost prezent la erbicidarea a 300 de hectare de grâu pentru a semăna floarea soarelui. Reînsămânțarea câmpurilor încă este realizată de mulți fermieri”, ne-a explicat Victor Șterebeț, specialist în agricultură.

De curând s-a lansat un ”Ghid al persoanelor care suferă de diabet în contextul epidemiei de coronavirus” Am aflat câteva sfaturi preţioase pentru pacienţi care suferă de această boală. COVID-19 este o boală infecţioasă nouă, iar informaţiile cu privire la...

Centrul Chișinăului, unde astăzi are loc un protest pașnic al veteranilor împotriva guvernării este plin cu forțe de orine și mașini ale forțelor speciale. Imaginile au fost plasate de internauți pe rețelele de socializare.

De multe ori ne punem întrebarea de ce ni se zbate ochiul și ce semnificație are acest lucru. Ei bine, deși vorbele din popor spun altceva, cele medicale vin cu un răspuns concret pentru toată lumea.

Horoscop 17 Mai 2020, ora: 08:52

Soarele in Taur este in trigon cu Jupiter proaspat retrograd si impreuna ne trimit vibratii pozitive ! Acestea sunt cele mai mari corpuri ceresti din sistemul nostru solar, deci cand cei doi canta in armonie, intreaga lume se simte mai usoara, mai bine si mai optimista despre viitor....