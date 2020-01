Fiecare a treia companie de stat din Republica Moldova înregistrează pierderi

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

S-au împlinit, în luna mai 2013, 1900 de ani de când a fost inaugurată la Roma, în Forul lui Traian, Columna dedicată împăratului – construcţie realizată după războaiele daco-romane. Despre For, ale cărui lucrări s-au încheiat în anul...

Turcia nu putea ceda ceea ce nu-i aparţinea, pentru că Poarta otomană n-a fost niciodată suverană asupra ţărilor române. Poarta însăşi recunoscuse acest lucru, când la Carlovitz, presată de poloni să cedeze Moldo-Valachia, ea răspunse că nu are dreptul de a face...

Saturn cel batran si serios, aflat in Capricorn, lordul karmei, planeta responsabilitatii, muncii, a faptelor dupa rasplata, a scurgerii timpului si a ciclurilor finite pe acest pamant, si Pluto, planeta transformarii si renasterii s-au apropiat tot anul 2019 unul de celalalt iar momentul la care...

Mii de protestatari au luat cu asalt străzile din capitala Liberiei, Monrovia, iar cel vizat este chiar președintele țării, George Weah (53 de ani). Fostul jucător legendar de la AC Milan și fost câștigător al Balonului de Aur (în 1995) are de rezolvat o situație explozivă în țara...

Economista a concluzionat că deși, per ansamblu, întreprinderile de stat înregistrează o rentabilitate satisfăcătoare, sunt în șir de întreprinderi ale căror active nete sunt mult mai mici față de capitalul social, iar datoriile depășesc activele acestora. Este necesară o analiză a situației economico-financiare a fiecărei companii și oportunitatea menținerii de către stat sau privatizări entităților care nu reușesc să găsească soluții pentru eficientizarea activității economice, să genereze venituri pentru acoperirea datorilor acumulate și să asigure servicii de calitate pentru cetățeni. Este demonstrat că privații au o responsabilitate și un interes mai mare, fapt transpus în eficientă și eficacitate. Or, statul trebuie să păstreze în gestiune doar întrepriderile de importanță strategică, sectoare cu monopoluri naturale.

Analiza activității economico-financiare arată că, profitul net obținut de companiile de stat s-a redus de aproximativ 10 ori. Dacă, în anul 2017, per ansamblu a fost obținut un profit de 148,9 milioane lei, atunci în 2018, profitul net contabilizat a fost de doar 15,9 milioane lei.

Fiecare a treia companie de stat din Republica Moldova înregistrează pierderi, iar situația se înrăutățește de la un an la altul. În anul 2018, ponderea întreprinderilor de stat care au fost pe profit s-a redus la 60% de la 62,6%, cifră înregistrată în 2017, a explicat în cadrul emisiunii „15 minute de realism economic” economista IDIS Viitorul, Diana Enachi.

