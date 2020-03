Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Horoscop lunar dragoste APRILIE 2020 iti dezvaluie care sunt oportunitatile, provocarile sau situatiile de care avem nevoie de la Univers. Luna APRILIE se anunta intensa din punct de vedere astral. Afla in continuare cum se vor rasfrange acestea asupra vietii amoroase.

Un grup de fondatori de startup-uri au prototipat o vizieră de protecție ușor de fabricat și care poate fi folosită de doctori pentru a se proteja de coronavirus. Proiectul se numește viziere.ro și are cereri de la mii de doctori care au nevoie de materiale de protecție în acest...

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor...

"Am calculat că, pentru fiecare lună de izolare, va avea loc o pierdere de două punct procentuale din creşterea anuală a PIB-ului. Numai sectorul turismului se confruntă cu o diminuare a activităţii cuprinsă între 50 şi 70% în această perioadă. Multe economii vor cădea în recesiune", a adăugat Gurria, potrivit Agerpres. Directorul general al OECD a subliniat însă că aceste costuri ridicate ale măsurilor sanitare sunt necesare pentru a evita consecinţe şi mai tragice şi un impact mult mai grav asupra economiei. "Încetinirea epidemiei şi salvarea vieţilor umane trebuie să fie prima prioritate a guvernelor", a spus Gurria.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)