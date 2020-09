În satul Hîrtopul Mare, raionul Criuleni, a apărut o organizație frumoasă de tineri care au scop să îmbunătățească viața consătenilor prin intermediul unei liste ample de proiecte ecologice și sociale. Prima inițiativă a acestor tineri este legată colectarea separată a plasticului și transportarea acestuia către cea mai apropiată stație de reciclare. Campania se numește „Fii un erou la tine acasă - sortează” și s-a desfășurat în perioada 12-13 septembrie. Iată pe scurt relatările acestor tineri care speră să inspire și alți oameni, mai ales tineri, în ale căror mâini se află viitorul planetei.

Trăim în secolul în care cu ușurință putem fi prinși în capcana scuzelor. De aceea, atunci când întâlnim persoane care au reușit să se autodepășească, cu siguranță merită să le facem efortul auzit. O echipă de tinere, originare din comuna Hîrtopul Mare, raionul Criuleni, și-a coagulat energia, cunoștințele teoretice, entuziasmul și inspirația pentru a salva localitatea de înec. De la înecul în gunoi. Chiar dacă fizic acestea se află peste hotarele țării, distanța nu a reușit să le zădărnicească planul.

“Unul dintre puținele lucruri pozitive în carantină a fost să punem pe roate primul proiect ecologic „Fii erou la tine acasă-sortează”. Este o provocare pentru noi, dar deja am reușit să obținem un mini-grant din partea celor de la Activ Eco și cel mai important am câștigat sprijinul consilierilor locali, agenților economici, profesorilor, directorilor de școli și al altor oameni de bună credință. Am creat și un ONG, Generația ECO, pentru a putea continua lista proiectelor atât sociale, cât și ecologice” menționează Nicoleta Stavila, membră a echipei.

O parte din echipa organizației. Foto: Nicoleta Stavila

Pentru a avea un impact major, eroinele proiectului au decis să mărească echipa de voluntari. Astfel, au reușit să convingă și alți tineri că merită să se implice. Au organizat câteva runde de instruire a noilor membri, ca ulterior aceștia să meargă pe la fiecare gospodărie, pentru a sensibiliza și încuraja oamenii să susțină ideea proiectului.

Problema deșeurilor mixte este cel puțin îngrijorătoare, atât la nivel internațional, cât și la nivel național. Conform sursei geoportal.md în Republica Moldova 50% din deșeurile aruncate la gunoiște sunt resturi alimentare, 16% constituie hârtia, 11% -deșeurile de construcție, 8% -plasticul, 6%- metalele, 4%-altele și 3% sticla. Oamenii se îmbată cu apă rece, crezând că odată ce au aruncat sacul de gunoi la tomberonul din fața blocului, au rezolvat problema. Să știți că este departe de a fi adevărat. Din curiozitate îi puteți întreba pe cei care locuiesc în raza comunei Țânțăreni, cei care suportă mirosul înțepător, venit de la gunoiștea de acolo. Dar nici ei nu o să vă spună finalul poveștii. Căci sfârșitul unei sticle de plastic, de exemplu, în cazul în care nu va fi reciclată, se va întâmpla abia peste 450 de ani. Adevărul este că în țările dezvoltate separarea deșeurilor a devenit o practică firească, nimeni nu pune la dubii necesitatea ei. În Republica Moldova, însă, există un număr infim de oameni care separă, cel putin deșeurile organice de cele anorganice. Printre impedimentele evocate de oameni deseori se regăsește: lipsa interesului, infrastructura necorespunzătoare sau pur și simplu lipsa cunoștințelor practice.

Campania prin sat

Tocmai acestea au fost cauzele de la care a pornit proiectul organizației Generația ECO. “ Am înțeles că moldovenilor nu le pasă de Marea Insulă de gunoaie din Pacific, întinsă pe 1.6 milioane de kilometri patrați, și nici de balenele din oceane care mor, fiindcă confundă plasticul cu potențiala sursă de hrană. În mod natural oamenii sunt îngrijorați de ceea ce se întâmplă în proximitatea lor”, mărturisește Victoria Dio. De aceea, pentru a-i putea convinge să separe plasticul, voluntarii vor apela la exemplul munților de gunoi (în mare parte din plastic) din jurul comunei, care în ultimii ani au devenit o amenințare atât pentru câmpurile agricole, cât și pentru animalele lăsate să pășuneze în preajmă. Tot mai mulți copaci sunt sufocați de sacoșe blocate printre crenji, dealuri împânzite de tot felul de ambalaje și tot mai puține drumuri curate. Este un peisaj tragic.

Eroinele noastre își doresc ca prin intermediul campaniilor de informare, să sporească gradul de conștientizare a consumului excesiv, în special al consumului impresionant de plastic. “Cunoaștem că din 2021 va fi interzisă comercializarea pungilor subțiri din plastic (cu grosimea peretelui mai mică de 50 de microni), dar noi nu ne putem permite să mai așteptăm, nici măcar o zi. Astăzi, ACUM, trebuie să facem schimbarea, care este mai mult decât urgentă”, a împărtășit Aurelia Mamolea.

