Financial Times, anticipări pentru 2019: Brexitul va fi oprit, Trump pus sub acuzare

Jurnaliştii de la Financial Times anticipează că în 2019 procesul Brexitului va fi oprit, iar preşedintele american Donald Trump va fi pus sub acuzare, relatează Agerpres.



Va fi oprit Brexitul?



“Marea Britanie va reuşi, în al 12-lea ceas, să se salveze de la acest act de automutilare. Brexit înseamnă Brexit, a spus în 2016 Theresa May, dar după doi ani de dispute înverşunate nici măcar partidul premierului nu reuşeşte să se pună de acord ce înseamnă în practică acest lucru”, consideră comentatorul Philip Stephens.

Va deveni liderul Partidului Laburist Jeremy Corbyn premierul Marii Britanii?



Nu, este de părere editorul Sebastian Payne. “Liderul opoziţiei şi-a îmbunătăţit imaginea publică, dar nu a reuşit să ajungă mai departe de baza electorală laburistă. Este posibil să fie alegeri legislative în 2019, dar nu este deloc sigur că le va câştiga Corbyn”, în opinia jurnalistului.

Va reuşi preşedintele francez Emmanuel Macron să reia cursul reformelor, după protestele “vestelor galbene”?



Da, estimează Ben Hall, specializat pe probleme europene. “Macron nu are de ales. Să renunţe ar însemna să înceteze să mai existe în plan politic”, potrivit lui Hall.

Alegerile pentru Parlamentul European vor aduce câştiguri importante pentru populişti?



Da, afirmă comentatorul Gideon Rachman. “Aceste alegeri sunt perfect organizate ca populiştii şi naţionaliştii să obţină câştiguri importante. Sondajele de opinie sugerează că imigraţia este problema cea mai importantă în majoritatea ţărilor”, menţionează jurnalistul.

Vor încerca democraţii din SUA să-l pună sub acuzare (“impeach”) pe preşedintele Donald Trump?



Da, prevede comentatorul Edward Luce. “Ancheta lui Robert Mueller (procurorul special privind posibila ingerinţă rusă în alegerile prezidenţiale din 2016) se va finaliza la începutul lui 2019 cu un ropot de puneri sub acuzare şi un raport extrem de critic. Respingerea de către Donald Trump a concluziilor acestei anchete - că a existat un complot cu Rusia pentru a intercepta comunicaţiile democraţilor şi a coordona dezvăluirea lor - îi va înfuria pe democraţi. Preşedinta Camerei reprezentanţilor, democrata Nancy Pelosi, va accepta organizarea de audieri. Preşedintele va fi pus sub acuzare de o majoritate simplă din Camera Reprezentanţilor, dar Senatul, unde este nevoie de o majoritate de două treimi, îl va salva. Astfel, va fi pregătită scena pentru alegeri prezidenţiale conforme ‘statului de drept’ în 2020”, apreciază Luce.

Sursa: Agerpres