Financial Times: Tensiunile franco-germane complică o cursă pentru cele mai înalte funcţii în UE

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Cernobîl, serialul produs și difuzat de HBO, a înregistrat cea mai mare notă din istorie pe platforma de filme IMDB, depășind astfel și documentarul Planet Earth II (9.5) și celebrul serial Game of Thrones (9.4). Totuși, înainte de Cernobîl a fost dezastrul nuclear...

Careva este un pronume nehotărât, sinonim cu cineva, vreunul, oricare. De regulă, se foloseşte în raport cu o persoană necunoscută, pe care vorbitorul nu o identifică numind-o concret, de ex.: Ştie careva (= cineva, vreunul) la ce oră vine şeful? În comunicare apar mai...

Un jurnalist de investigație a fost ucis în Mexic, devenind a 7-a victimă din presă de anul acesta, în una dintre cele mai periculoase țări din lume pentru jurnaliști, scrie The Guardian.

Este din ce în ce mai cald. La amiază temperaturile se apropie și chiar trec de pragul caniculei, dar asta nu înseamnă că am scăpat de ploi și de efectele lor devastatoare.

Moșii de vară 2019 Sâmbăta Morților. Mosii de vara sau Sambata Mortilor de dinaintea Rusaliilor este o sarbatoare in care se face pomenirea mortilor.

Sezonul cald aduce numeroase alimente proaspete pe care trebuie să le includem în dieta noastră. Fructe şi legume din abundenţă, proaspete şi delicioase, toate reprezintă o variantă ideală şi sănătoasă pentru zilele de vară. În plus, multe dintre fructele şi legumele de...

Cu toate acestea, unii diplomaţi nu sunt convinşi, suspectând Parisul de un joc dublu care se bazează pe urlete de indignare din partea statelor membre din sud, care îl blochează pe Weidmann. „Nimeni nu ştie ce doreşte Macron, pentru că îi spune fiecăruia altceva”, spune o persoană din UE care a vorbit cu preşedintele. Unul dintre oficialii germani de rang înalt nu este deloc convins că Merkel va opta total pentru slujba BCE. „Evident, ar fi bine să fie Weidmann – dar Merkel nu are nevoie de asta chiar acum”, spune el. „Preţul politic pe care ar trebui să îl plătească pentru Weidmann este prea mare”.

Macron a fost cât pe ce să apese pe trăgaci la o cină a liderilor UE, luna trecută, făcând atacuri fine, deghizate, la adresa lui Weber, pentru că nu are experienţă executivă. Dar în paralel cu evenimentul, el a fost convins să evite lovitura de graţie, pentru a nu atinge candidaţii alternativi. Asta a permis numelor aprobate de Macron – candidatul socialist Frans Timmermans şi liberala Margrethe Vestager – să supravieţuiască.

În al doilea rând, ceea ce descrie Macron ca „mentalitatea de clan” a partidelor paneuropene devine din ce în ce mai răspândită, nu doar în Parlament, ci şi printre liderii UE. Disciplina şi coordonarea care au dat PPE de centru-dreapta o astfel de preeminenţă în treburile UE sunt copiate de liberalii şi socialiştii care încearcă să-i învingă. Ambii factori îi împing pe Macron şi pe Merkel într-o confruntare directă. Dacă Weber este exclus, Berlinul va clarifica faptul că niciun candidat francez – precum Michel Barnier pentru Comisie sau Benoît Cœuré sau François Villeroy de Galhau pentru BCE – nu are nicio speranţă. Un oficial implicat în discuţii a comparat asta cu „distrugere asigurată reciproc”.

Confruntându-se cu alegeri la orizont şi critici acasă în legătură cu eforturile sale fără roade de a cruta Berlinul, Macron şi-a schimbat abordarea la începutul acestui an. Prioritatea lui a devenit accentuarea diferenţelor sale faţă de Merkel, mai degrabă decât atenuarea lor. Pentru preşedintele francez, Merkel este mai presus de toate un lider al PPE, familia conservatoare pe care formaţiunea sa La République en Marche a criticat-o în campania electorală din mai.

Însă iniţiativele – în special în discursul său de la Sorbona din acel an şi într-un comentariu ulterior, care subliniază o „Renaştere europeană” – păreau a cădea pe un teren gol. Doamna Merkel a acuzat recent ciclurile electorale „nesincronizate” ale Franţei şi Germaniei, pentru răspunsul lent: la fel cum Macron a ţinut discursul de la Sorbona, Berlinul a fost preocupat de consecinţele alegerilor din 2017, în care ambele partide principale – Uniunea Creştin Democrată şi Democrat Socialii – au avut cele mai proaste rezultate de după cel de-al doilea Război Mondial.

Episodul este o perspectivă asupra unui dublu act politic asimetric, care, alături de restul conducerii UE, este confiscat de tranziţie. Bruxelles-ul se află într-o luptă pentru succesiune, iar relaţia franco-germană, cândva forţa diriguitoare a proiectului european, îşi arată tensiunile. La summit-ul de la Bruxelles, de săptămâna viitoare, UE ar trebui să înceapă să numească noi preşedinţi pentru principalele sale instituţii – Comisia Europeană, Consiliul European, Banca Centrală Europeană şi Parlamentul European. Este o şansă pentru cei doi parteneri de vârf să modeleze rezultatul. Cu toate acestea, mai degrabă decât să se grăbească spre Berlin pentru a încheia o înţelegere, Macron îi provoacă în mod deschis pe cancelarul veteran şi pe aliaţii săi de centru-dreapta din Partidul Popular European. În special îl are în vedere pe Manfred Weber, candidatul principal al PPE şi alegerea oficială a doamnei Merkel, pentru Comisie.

Europa alege un nou lot de preşedinţi ai UE şi nu există nimic asemănător cu simbolurile unei încoronări pentru Franţa şi Germania, pentru a arăta lumii cât de apropiată este relaţia lor – şi cine mai exact se află în partea de sus, se arată într-o amplă analiză a relațiilor franco – germane publicată de cotidianul britanic Financial Times, preluată de Rador.

