Firea: Carmen Dan mi-a spus de un an ca WhatsApp e usor de interceptat. Doamna ministru, ne spionati?

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca ministrul de Interne Carmen Dan a venit pregatita in sedinta CEx PSD cu hartii care reprezentau discutii private pe WhatsApp, dupa ce in urma cu un an a recunoscut ca are discutii, de pe aceeasi aplicatie, ale unui senator si ca sunt usor de interceptat.



"Doamna ministru a scos dintr-un dosar, desi nu cred ca avea de unde sa stie ce voi spune eu, decat daca imi urmareste corespondenta, probabil, a scos niste foi ca sunt xeroxuri convorbiri private dintre doamna prefect si un secretar de stat. Am intrebat << Doamna ministru, ne spionati? Ne urmariti? Ne controlati mesajele, WhatsApp-urile? >> A intors atunci discutia si a spus ca domnul secretar de stat i-a pus la dispozitie.

I-am spus ca << dumneavostra mi-ati spus acum un an sa am grija ce transmit pe WhatsApp pentru ca dumneavoastra aveti whatsapp-urile unui senator din Bucuresti si sa fiu precauta si atenta >> . daca la acest nivel am ajuns. Noi ne luptam cu statul paralel, dar parte din statul paralel e pe langa noi, cu o doamna ministru de Interne care vine la Comitetul Executiv pregatita in apararea sa cu niste mesaje private", a declarat Gabriela Firea, la Romania TV.





Aceasta spune ca se poate simti spionata atata timp cat a fost prevenita de ministrul de Interne, Carmen Dan, ca aplicatia WhatsApp este usor de interceptat.

"De vreme ce stia ce voi spune eu si nu am vorbit cu nimeni si venise pregatita cu niste convorbiri private pe WhatsApp si m-a prevenit anul trecut sa fiu atenta ce vorbesc pe WhatsApp ca acestea sunt usor de interceptat si are la dispozitie, probabil de la serviciul intern de informatii al MAI, discutii dintre un senator si unele persoane....Si nici la acest argument nimeni nu a intervenit. Daca acesta e sensul in care se indreapta unii colegi ", a mai spus Firea.