Fiul Procurorului General al Rusiei, Igor Chaika a preluat controlul asupra televiziunei „Primul în Moldova”

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Vremea deosebit de rece s-a abătut asupra nordului Indiei, iar în capitala ţării, New Delhi, au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi pentru luna decembrie din ultimii 22 de ani, informează DPA. "Condiţiile severe de frig s-au datorat persistenţei...

Anul 2020 care în conformitate cu calendarul chinezesc este al Șobolanului Alb de Metal promite noroc tuturor celor care își vor realiza visele prin metode oneste. Potrivit calendarului chinezesc, anul 2020, care va decurge sub semnul Șobolanului de Metal, promite mult noroc...

HOROSCOP 2020.Ce ne va aduce nou in viata noastra anul 2020.Previziunile astrologilor pentru 2020 ,pentru fiecare zodie în parte, prezentând principalele evenimente care vor avea loc pentru nativi, dar şi o recomandare pentru fiecare zodie.

În cea mai mare parte a lumii, anul care urmează este 2020, totuși în unele colțuri ale lumii cronologia are un fundament diferit de cel propus de papa Grigore XII în 1582, astfel că în Japonia abia începe anul doi iar în alte țări, precum Israel,...

Igor Chaika are legături de lungă durată cu cercurile de afaceri din Moldova. Acesta supraveghează activitatea Consiliului Economic ruso-moldovenesc și este, de asemenea, ambasadorul asociației Business Russia. În februarie, era cunoscută participarea lui Chaika la operațiunea de eliberare a piloților moldoveni Lionel Barayan și Mihai Crichan din captivitatea talibanilor, fapt pentru care a primit mulțumiri președintele R. Moldova, Igor Dodon.

Tot pe 27 decembrie, Igor Chaika a înființat, împreună cu o corporația de dezvoltare de stat «ВЭБ.РФ», compania „Engineering.RF”. Fiul procurorului general deține 51%, în timp ce corporația de stat are restul de 49%. Conform descrierii tipurilor de activități din baza de date „Kontur.Fokus”, compania se va ocupa de lucrări de construcții specializate. După cum a menționat canalul de telegrame Treshekonomi, «ВЭБ.РФ» este implicată activ în proiecte de gestionare a deșeurilor. În primăvara acestui an TASS a scris că o corporație de stat ar putea deveni co-investitor într-un proiect de eliminare a gunoiului din Regiunea Moscova.

