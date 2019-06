FLASH /// Ambasada Ucrainei CONDAMNĂ votul pro-Rusia lui Năstase şi Bătrîncea

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Polițiștii de frontieră din punctul de trecere Sculeni au depistat un tânăr moldovean, ascuns într-un autocar de rută. Fără acte, înghemuit și camuflat sub bancheta din spate, acesta își crease un plan să ajungă la București, cu trecerea neobservată la...

"Suntem martorii faptului că mulţi politicieni europeni, în special Năstase, pe care îl consider un politician european, printr-un dialog constructiv cu Rusia, poate sta la masa negocierilor și este de acord să îndeplinească orice obligaţiune cerută de Moscova. Ucraina consideră că este o poziție eronată", a spus însărcinatul cu afaceri Ambasada Ucrainei, Vladimir Boeciko. Diplomații ucraineni speră că Moldova va susține şi în continuare suveranitatea și integritatea teritorială a ţării vecine.

