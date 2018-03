FLASH / Dedeman va reveni în R. Moldova, iar investiţiile de peste 20 de milioane de euro nu vor fi pierdute // VIDEO

Investițiile și afacerile din România trec Prutul. În Republica Moldova, Asociația Investitorilor din România va consolida mediul de afaceri transparent, va crea noi locuri de muncă și va atrage investitori străini pe piața moldovenească.

În cadrul emisiunii Sfatul Țării de la 10 TV, reprezentanții Asociației au declarat că Dedeman va reveni în Republica Moldova, iar domeniul IT va crește în următorii ani considerabil în Republica Moldova, astfel încât un specialist să câștige 5000 de euro.

Dedeman va reveni în Republica Moldova. Astfel, investiţiile de peste 20 milioane de euro făcute în Republica Moldova de către grupul românesc Dedeman nu vor fi pierdute. De acest lucru se va ocupa Asociația Investitorilor români la Chișinău. Președintele executiv al Asociației Investitorilor români în Republica Moldova, Dan Nuțiu a declarat că: „Eu nu consider cazul Dedeman, un caz închis. Eu am convingerea că cei de la Dedeman vor reveni în Republica Moldova. Am și demarat procedura de ai contacta pe reprezentații lor și de a le oferi sprijinul nostru, de a le oferi lobby-ul de care ar avea nevoie, din punct de vedere juridic.”





Amintim că la mijlocul lunii octombrie, avocații „Dedeman” au anunțat retragerea proiectului investițional din Republica Moldova din cauza barierelor administrative, a birocrației excesive și lipsei unei certitudini în privința unei decizii a autorităților locale.







Sursa: 10TV.MD